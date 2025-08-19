Qué significa que una persona se duerma con audífonos puestos, según un experto en sueño

Expertos en sueño de los Estados Unidos revelaron en un estudio qué significado tiene que una persona suela dormir toda la noche con audífonos puestos, ya sea escuchando música o cualquier sonido. Hay varios motivos que llevan a estos individuos a sentirse más cómodos con los oídos tapados.

El Dr. Pavlovich Ruff aseguró en Cleveland Clinic que dormir con audífonos puestos significa que la persona en cuestión probablemente esté en busca de bloquear el ruido, relajarse, aliviarse del estrés o encontrar el estado mental adecuado a la hora de conciliar el sueño.

El especialista explica que, por lo general, estas personas son aquellas que sienten un pequeño zumbido en el oído y por eso buscan taparlo con el sonido de los audífonos, encontrando así una buena manera de descansar mejor. A dicho padecimiento se lo conoce como tinnitus.

Ruff también dice que lo más importante es encontrar la manera adecuada y los audífonos indicados: si uno cumple estas dos condiciones, no habrá problemas en que pueda dormir toda la noche con los audífonos puestos, e incluso se podría llegar a encontrar una notable mejoría en la conciliación del sueño, lo cual derivará en una mejor salud a nivel general.

Por lo general, estas personas son aquellas que sienten un pequeño zumbido en el oído y buscan taparlo con el sonido de los audífonos Shutterstock

Es clave: el consejo que no puede olvidar a la hora de dormir con audífonos puestos, según experto de EE. UU.

Un otorrinolaringólogo de Estados Unidos llamado Bernhard Junge-Hülsing que fue citado por Chicago Tribune aseguró que el consejo clave a la hora de dormir con audífonos puestos es hacerlo con el volumen bajo, ya que, de lo contrario, sí podría volverse perjudicial para la salud.

A modo de ejemplo, dijo que no hay diferencias entre dormir con audífonos a volumen bajo y hacerlo con la televisión prendida: esto no significará un problema para la salud.