LA NACION

Esta es la cantidad de carne que debe consumir al día según su peso y edad: es diferente para hombres y mujeres

Incluir este tipo de proteína en la alimentación contribuye con la salud muscular, el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
GDAEl Tiempo/Colombia
La ingesta de carne de forma regular es importante para el crecimiento y reparación de tejidos
La ingesta de carne de forma regular es importante para el crecimiento y reparación de tejidosShutterstock

La ingesta de carne de forma regular es importante para el crecimiento y reparación de tejidos. Además, este producto es una fuente de proteína con un alto valor biológico que contribuye con el fortalecimiento del sistema inmunológico, el desarrollo muscular, el funcionamiento del sistema nervioso, y la formación de glóbulos rojos.

Aunque este tipo de alimento aporta hierro, zinc y vitamina B12, es necesario mantener una dieta equilibrada que incluya cortes magros y cantidades acordes a su peso y edad para evitar complicaciones de salud.

“Oro blanco”: el alimento milenario que ayuda a restaurar la flora intestinal

De acuerdo con Rob Hobson, nutricionista y autor de ‘Unprocess Your Life’, muchas personas, en especial los hombres, consumen carne de forma excesiva, lo que no siempre puede resultar favorecedor para el cuerpo, sino potencialmente dañino.

Según, el experto, en algunos países como Reino Unido, en promedio, los adultos comen alrededor de 1,2 g de proteína por kilogramo de peso corporal, lo que supera las recomendaciones saludables.

Las mujeres deben comer alrededor de 54 g de carne
Las mujeres deben comer alrededor de 54 g de carneSyda Productions - Shutterstock

Sin embargo, el nutricionista explica que, por lo general, los hombres deberían ingerir cerca de 60 g de carne al día y las mujeres 54 g. Por su parte, las personas mayores de 50 años necesitan aproximadamente 1 g por kilogramo, debido a que la absorción disminuye con la edad.

Pese a ello, Hobson destaca que mantener una dieta equilibrada no se trata de comer más proteínas, por el contrario, el objetivo es elegir mejores fuentes de nutrición para el cuerpo, ya que al final esa decisión impactará en la salud.

¿Qué pasa si como demasiada carne?

El autor de Unprocess Your Life señala que la proteína es uno de los tres macronutrientes esenciales que se necesitan para el crecimiento, el desarrollo y la reparación, pero ingerir más de lo necesario podría conducir a graves problemas como cálculos renales o enfermedades cardíacas.

Mayo Clinic también sostiene que comer demasiada carne, especialmente la roja o procesada, aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2, aumento del colesterol, problemas digestivos y ciertos tipos de cáncer.

La carne ayuda con la reparación muscular
La carne ayuda con la reparación muscularShutterstock

“No hay evidencia de que ir más allá de sus necesidades individuales proporciona beneficios adicionales para la salud y, en todo caso, puede ser apenas de otros nutrientes clave como la fibra, las vitaminas y los minerales”, comentó el nutricionista en una de sus publicaciones.

Ante esto Hobson recuerda que no es estrictamente necesario comer carne todos los días, debido a que las personas pueden obtener nutrientes importantes de otras fuentes esenciales sin poner en riesgo la salud del cuerpo.

Por El Tiempo/Colombia
EL TIEMPO (GDA)
salud
Conforme a
The Trust Project
Más leídas
  1. Los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la China Suárez con la sorpresiva participación de Icardi
    1

    Rating: los explosivos números del mano a mano de Pergolini con la Chna Suárez con la sorpresiva participación de Icardi

  2. Cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones de la Agencia de Discapacidad
    2

    La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

  3. Una marcha de la Generación Z en México se vuelve una violenta protesta contra Sheinbaum
    3

    Una marcha de la Generación Z en México se vuelve una violenta protesta contra Sheinbaum

  4. Las razones de los votantes que empujaron a Mamdani al poder y las zonas en las que arrasó
    4

    Nuevo mapa de Nueva York: la atípica coalición de votantes que llevaron al triunfo a Mamdani

Cargando banners ...