Las dietas de jugos detox pueden dañar la microbiota intestinal, según un estudio

Nadie duda del valor de las frutas y verduras, en una dieta equilibrada, especialmente por su bajo índice glucémico y sus beneficios para la salud. Entre ellos, la mejora de la sensibilidad a la insulina y la promoción de la salud intestinal.

Durante los últimos años, proliferó en el mundo de la alimentación el concepto ‘detox’, basado en la ingesta de extractos de frutas, verduras u otras plantas.

Hasta un 26% de los consumidores de estos tipos de dietas mencionan entre los beneficios la desintoxicación, pérdida de peso y mejor digestión.

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Investigadores de la Universidad Northwestern se han preguntado si realmente una dieta depurativa a base de jugos es lo más saludable y un estudio publicado recientemente en Nutrients, mostró que, incluso durante solo tres días, una dieta basada únicamente en jugos de frutas y verduras puede provocar cambios en las bacterias intestinales y bucales vinculados con la inflamación y el deterioro cognitivo.

Los científicos estudiaron tres grupos de adultos sanos. Un grupo consumió solo jugos, otro tomó jugos con alimentos integrales y un tercero comió solo alimentos vegetales integrales. Los científicos recolectaron saliva, hisopados bucales y muestras de heces antes, durante y después de las dietas para analizar los cambios bacterianos utilizando técnicas de secuenciación genética.

Lo que descubrieron los científicos

El grupo que solo consumió jugo mostró el aumento más significativo de bacterias asociadas con la inflamación y la permeabilidad intestinal, mientras que el grupo que consumió alimentos integrales de origen vegetal experimentó cambios microbianos más favorables.

El grupo que consumió jugo y más alimentos tuvo algunos cambios bacterianos, pero menos severos que el grupo que solo consumió jugo.

Estos hallazgos sugieren que tomar jugo sin fibra puede alterar el microbioma, lo que podría tener consecuencias para la salud a largo plazo.

“La mayoría de las personas piensan que hacer jugos es una forma saludable de limpiarse, pero este estudio nos pone al día con la realidad. Consumir grandes cantidades de jugo con poca fibra puede provocar desequilibrios en el microbioma que podrían tener consecuencias negativas, como inflamación y reducción de la salud intestinal”, sostuvo la investigadora a cargo, la doctora Melinda Ring, directora del Centro Osher de Salud Integral de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern y médica de Northwestern Medicine.

Tomar jugo sin fibra puede alterar el microbioma, lo que podría tener consecuencias para la salud a largo plazo Maridav - Shutterstock

Por qué afecta al microbioma

Los jugos eliminan gran parte de la fibra de las frutas y verduras enteras, que alimenta a las bacterias beneficiosas que producen compuestos antiinflamatorios como el butirato.

Sin fibra, las bacterias amantes del azúcar pueden multiplicarse. El alto contenido de azúcar en los jugos alimenta aún más a estas bacterias dañinas, lo que altera el microbioma intestinal y oral.

El estudio también sugiere que la ingesta reducida de fibra puede afectar el metabolismo, la inmunidad e incluso la salud mental.

A diferencia de la microbiota intestinal, que se mantuvo relativamente estable, el microbioma oral mostró cambios drásticos durante la dieta basada únicamente en jugos. Los científicos encontraron una reducción en las bacterias beneficiosas ‘Firmicutes’ y un aumento en las ‘Proteobacteria’, un grupo bacteriano asociado con la inflamación.

“Esto pone de relieve la rapidez con la que las decisiones alimentarias pueden influir en las poblaciones bacterianas relacionadas con la salud. El microbioma oral parece ser un barómetro rápido del impacto de la dieta”, señala Ring, quien recomienda priorizar la fibra en las pautas dietéticas y la producción de alimentos.

“La composición nutricional de las dietas a base de jugos -específicamente sus niveles de azúcar y carbohidratos- juega un papel clave en la conformación de la dinámica microbiana tanto en el intestino como en la cavidad oral y debe considerarse cuidadosamente. Si te gustan los jugos, considerá licuarlos en lugar de procesarlos en la juguera, o combinarlos con alimentos integrales para equilibrar el impacto en tu microbioma”, concluye.