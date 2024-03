Escuchar

Previo a su desembarco en Rosario, donde puso en funcionamiento Comité de Crisis por la ola de violencia narco, la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, difundió un video en el que mostró una requisa que se hizo el día sábado en un penal federal en el que están alojados peligrosos líderes narcos que operan en la provincia de Santa Fe.

A través de sus redes sociales, Bullrich mostró imágenes del operativo y contó: “El Servicio Penitenciario Federal, junto a la Prefectura Naval Argentina, hizo una requisa para detectar celulares en las cárceles donde el 90 % son presos de alto riesgo de bandas rosarinas. Se acabaron los privilegios para las organizaciones criminales”.

Horas más tarde, en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en Rosario junto al ministro de Defensa, Luis Petri; al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, Bullrich dijo: “Se puso en actividad el programa para presos de alto riesgo para reducir al máximo la posibilidad de que sigan comandando desde dentro de las cárceles. Se recibieron habeas corpus sistemáticos y hechos de tal manera que todos los miembros de las bandas y sus abogados trabajaron en conjunto para ello. Están aislados y tienen la mínima comunicación que la Constitución establece y no pueden tener ningún tipo de visita que no sea lo normal. Hemos tenido a Cantero, jefe de Los Monos -banda narco-, que dijo que se autopercibía mujer para tener visitas tanto de hombres como de mujeres que no fueran familiares directos. No le fue otorgado. Todo esto generó la contracción concreta de la capacidad operacional del negocio criminal polirubro que manejan las bandas en rosario”.

Así fue el ataque de un sicario a un playero al que acribilló en Rosario

“El sábado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza se hizo un control con aparatos que tiene la Prefectura que detectan señales bajo el mar y señales de teléfonos celulares y logramos demostrar que había un solo teléfono en un caño que tenía bastante tiempo. Están limpias las zonas donde 90% de la población carcelaria son presos de alto riesgo que provienen de las bandas rosarinas. Esto nos trajo una retaliación y comenzaron con acciones terroristas matando a ciudadanos inocentes Tenemos que volver a la normalidad”, explicó.

Requisas a lo Bukele:

El procedimiento federal expuesto se diferencia de las imágenes que se difundieron en las últimas semanas sobre las requisas hechas en complejos penitenciarios de la provincia Santa Fe donde los delincuentes. los mismos fueron comparados a los llevados adelante por Nayib Bukele en El Salvador. Allí se observa sentados en hileras de fila india, con el torso descubierto ante la mirada de los guardias, sin identificación, con la cara tapada y armas largas.

“Cada vez la van a pasar peor”, había detallado en sus redes sociales Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, junto a algunas de las imágenes de la última requisa en el penal de Piñero, donde están alojados varios de los presos de “alto perfil” vinculados a las principales bandas narcos de Rosario.

En diálogo con LA NACION, una fuente del área de Seguridad de Santa Fe, había explicado: “El objetivo de estas requisas, que son sorpresivas y aleatorias, es que el preso no esté tranquilo. Que el tipo esté todo el día pendiente de que le puede caer la requisa. Y cada vez se secuestra menos”.

Entre los cambios introducidos a las requisas, tras la sanción de la Ley de Emergencia en Seguridad que rige en Santa Fe desde diciembre, está la posibilidad de llevar adelante este tipo de controles más exhaustivos y sin las limitaciones que existían hasta fines del año pasado.

A partir de los cambios, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) de la Policía de Santa Fe, realiza sus procedimientos con nuevos estándares. “Ni quien va a hacer la requisa ni quien será requisado saben dónde y cuánto va a ocurrir la requisa, para evitar que se filtren los procedimientos. Tampoco se puede identificar a los efectivos del GOEP que van a hacer los procedimientos, ya que están todos los rostros completamente tapados y en los uniformes solo tienen colocado un número distintivo y no el nombre y apellido”, explicaron a LA NACION.

En el primero de los dos operativos fueron requisadas 250 personas, incluyendo la revisión de rayos X a los internos que pudieran llegar a tener algún objeto oculto en el interior de su cuerpo. Las requisas son realizadas por los Grupos Tácticos Especiales de manera sorpresiva en todas las unidades, sin horarios ni días definidos. Como resultado de las requisas se secuestraron facas, celulares y chips que fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.

LA NACION

Temas NarcotráficoTerrorismo