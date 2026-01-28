Un hombre de 37 años murió el lunes en el barrio San Carlos, en la ciudad de La Plata, luego de chocar el auto que conducía mientras huía de una persecución policial, iniciada tras negarse a someterse a un control vehicular. El hecho ocurrió cuando el conductor rozó primero una camioneta y, tras perder el control del vehículo, impactó violentamente contra un poste de alumbrado público. Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de una vivienda.

Las imágenes del siniestro permiten ver cómo el Peugeot 206 negro, conducido por Reynaldo Villalba, colisionó a gran velocidad contra el poste, volcó y quedó prácticamente destruido. El hombre salió despedido del habitáculo y falleció en el lugar. En tanto, las dos jóvenes que viajaban con él fueron rescatadas por los bomberos; sufrieron heridas leves y fueron trasladadas al hospital Melchor Romero.

Así fue el choque en el que murió un conductor que se escapaba de la Policía

Durante las pericias, los investigadores hallaron cerca de 500.000 pesos en efectivo dispersos dentro del vehículo. El choque fue el desenlace de una persecución que se había iniciado minutos antes, cuando el conductor hizo caso omiso a la orden policial de detenerse para un control de rutina.

La Justicia investiga ahora no solo las circunstancias del accidente y el homicidio culposo del conductor de la camioneta con la que Villalba colisionó inicialmente, sino también si el fallecido había cometido algún delito previo al encuentro con los efectivos.

Según consignó el medio platense 0221, la víctima fatal acumulaba varios antecedentes penales desde 2018 por tenencia de estupefacientes, en el marco de varias causas tramitadas en Lomas de Zamora.

La Plata: no se detuvo en un control, lo persiguieron y murió al chocar contra una camioneta y un poste de luz. captura de redes

En 2025 debía estar cumpliendo una condena de ocho años de prisión por portación ilegal de arma de fuego, aunque era buscado por presuntamente haber incumplido una salida transitoria otorgada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata.

Fuentes policiales indicaron que ese habría sido el motivo por el cual el hombre intentó escapar al advertir la presencia de los uniformados.