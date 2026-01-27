La Plata: no se detuvo en un control, lo persiguieron y murió al chocar contra una camioneta y un poste de luz.

Un automovilista de 37 años falleció este lunes en la ciudad de La Plata cuando chocó primero con una camioneta y luego contra un poste de luz. El hombre se había escapado de un control policial de rutina y circulaba a toda velocidad por las calles de la capital bonaerense mientras era perseguido por efectivos motorizados. Las dos jóvenes que lo acompañaban en el rodado sufrieron lesiones leves en la colisión.

Todo comenzó cuando personal de la subseccional La Unión de La Plata realizaba un operativo en el cruce de las calles 155 y 44. Al pasar por allí un Peugeot 206 negro, el conductor hizo caso omiso cuando los efectivos le ordenaron que se detuviera y siguió su camino “a gran velocidad”, informaron las fuentes consultadas por LA NACION.

A los pocos metros, en plena persecución policial, el vehículo sospechoso chocó de frente contra camioneta, su conductor perdió el control del rodado, colisionó con un poste de luz y volcó. Como consecuencia del incidente, el conductor del Peugeot, que salió despedido del auto, falleció en el lugar. Fue reconocido por su hermano e identificado como Reynaldo Villalba.

Las dos mujeres que viajaban como acompañantes de la víctima fatal, de 20 y 23 años, sufrieron lesiones leves. Tras ser rescatadas por los Bomberos del interior del Peugeot, fueron trasladadas en ambulancia del SAME al Hospital Melchor Romero. En el caso del conductor de la camioneta, un hombre de nacionalidad china de 39 años, no sufrió heridas por el choque y el resultado del test de alcoholemia resultó negativo.

De acuerdo a la información policial, tanto dentro del automóvil como en sus inmediaciones se halló dinero en efectivo desparramado (unos 540.000 pesos), por lo que peritos de la Policía Científica realizaron las pericias de rigor para reconstruir la secuencia completa de la persecución y el choque.

El titular de la UFI N°11 de La Plata, el fiscal Álvaro Garganta, dispuso actuaciones por averiguación de ilícito y se dio intervención a la UFI °14 de delitos culposos que imputó al conductor de la camioneta por homicidio culposo.