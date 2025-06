Caso Thiago Correa: Bullrich responsabilizó a los delincuentes y defendió al policía

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó este viernes el cambio de carátula en la causa por el tiroteo entre el policía Facundo Aguilar Fajardo y tres delincuentes, que terminó con un niño de 7 años herido de gravedad. La funcionaria nacional responsabilizó a los delincuentes por lo que le ocurrió a Thiago Correa el miércoles en La Matanza y defendió al efectivo, ya que el disparo que impactó sobre el menor salió de su arma.

También apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó de “responsable primario de la seguridad en la Provincia” junto con su fuerza policial.

“La decisión del Gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Justicia y el de Seguridad, es que nos presentaremos para solicitar el cambio de carátula de la causa. Para los delincuentes que hoy están hospitalizados y detenidos, su carátula no solo es robo a mano armada, es tentativa de homicidio. Porque está Thiago que, a partir de lo que ellos generaron, está en una situación muy difícil”, informó Bullrich.

Ministerio de Seguridad de La Nación. Conferencia de Patricia Bullrich Captura

En conferencia de prensa, la ministra sostuvo que los responsables directos fueron los delincuentes que eran perseguidos por el efectivo de la Federal. “La causa por la que Thiago está como está es porque estos delincuentes salieron a robarle la vida”, dijo. También sostuvo que la madre del policía se encuentra “angustiada” tras haberlo acompañado a la parada del colectivo, cuando su hijo se dirigía a trabajar.

¿Cómo fue baleado Thiago Correa?

Fue el miércoles que Aguilar Fajardo, oficial ayudante y numerario de la Dirección Montada de la Policía Federal Argentina, caminó hacia la parada de colectivo junto a su madre. Se encontraba de civil y franco. El joven efectivo aseguró que fue abordado por cuatro delincuentes armados que buscaban robarle. Rápidamente, se identificó como personal policial, sacó su arma reglamentaria y abrió fuego contra los ladrones. Las cámaras mostraron que eran, en realidad, tres.

Uno de los presuntos asaltantes, Brandon Corpus Antelo, falleció en el lugar tras recibir seis disparos. Uriel Alexis Montenovo recibió un disparo en la pierna derecha y Uriel Alexis Montenovo -ambos de 21 años- fue herido en el abdomen y permanece en estado crítico.

Thiago Correa fue trasladado de urgencia al Hospital Ballestrini y luego derivado al Hospital de Niños de San Justo, donde está internado en estado reservado.

Bullrich remarcó que el efectivo “se recibió en diciembre de policía” y que “tiene 21 años”, y sostuvo que se trató de legítima defensa. “El ayudante [Aguilar Fajardo] estaba preparado porque sale después de sus cursos en la policía para utilizar su arma. Nadie que no está preparado sale con su arma. Si usó el arma y uno de los delincuentes terminó muerto y dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiera pasado”, argumentó Bullrich.

Amerio comunicó que, además de las acciones judiciales, reconsideran la incorporación en el proyecto del Código Penal de una figura que “pueda permitir que en estos casos se haga justicia y los jueces puedan resolverlo acorde a derecho”. “Enviamos nuestro más fraternal saludo a la familia y a Thiago y queremos hacerle saber que la posición del Gobierno respecto de la política criminal es esta y no se va a modificar por ninguna razón”, remarcó.

En tanto, el fiscal interviniente, Diego Rulli, ordenó la detención de Aguilar Fajardo por presunto exceso en la legítima defensa. También pidió la aprehensión de los delincuentes que sobrevivieron.

Las críticas a Axel Kicillof

Bullrich se refirió a la Justicia bonaerense y la inseguridad en la provincia. “Venimos a pedirle, con todo respeto, a la Justicia de la provincia de Buenos Aires, porque esto no casualmente sucedió en La Matanza, una tierra de nadie de corrupción y violencia. Por eso Facundo era acompañado por su mamá a la parada de colectivo, al igual que Thiago, al que le deseamos lo mejor a él y su familia y estamos a su disposición”, detalló.

Allí, arremetió contra Kicillof: “Es el gobierno de Kicillof el que tiene que brindar seguridad y trabajar para que la gente pueda salir a la parada de colectivo en tranquilidad y no que salga una banda de cualquier lado, como se ve ahí, que está oscuro, y salen con toda la violencia a robar. Kicillof tiene que hacerse cargo de esta situación”.

También apuntó contra el gobierno provincial por su falta de apoyo a ciertas leyes de seguridad. “La responsabilidad primaria es de la Provincia, lo que pasa es que para eso hay que tener otra cabeza. Si voto en contra de la ley antimafia, de reiterancia, de ADN, de los cambios penales que se necesitan pasan estas cosas. Todo el tiempo policías federales y la provincia son atacadas en territorio bonaerense”, comentó.

Y agregó: “Tuvimos el caso de Kim [Gómez], estoy siguiendo el caso de Uma [Aguilera], y ahora la situación que está sufriendo Thiago, que esperamos no tenga el mismo destino”.

Axel de Kicillof en conferencia de prensa

Además, se refirió específicamente a la tercera sección, donde Cristina Kirchner se candidatea como legisladora provincial, y dijo que “no la politiza”. “Estoy dando un dato objetivo. En un número pequeño de partidos en la provincia se producen el 54% de los delitos. Eso no es hacer política”, detalló.

También mencionó las marchas de jubilados que ocurren todos los miércoles frente al Congreso, donde más de una vez se registraron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, y donde el fotoperiodista Pablo Grillo fue internado tras sufrir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno de un gendarme.

“Y los miércoles los periodistas sepárense de los violentos. Nosotros los tenemos muy catalogados y se los dijimos: son grupos anarquistas, de la izquierda, kirchneristas y van con un solo objetivo que es pegarle a los policías. Vamos a proponer una estrategia para que la prensa no se quede en el medio, porque nosotros no vamos a dar un solo paso atrás. En ese caso tendrán que tomar una decisión distinta, como hacen tantos países que no se meten en medio de los violentos o se confunden con los violentos”, concluyó.