Caso Thiago Correa: los videos del tiroteo donde balearon al niño de 7 años en La Matanza

Las imágenes de los videos son escalofriantes. Cuatro delincuentes corren en diferentes direcciones mientras se escuchan un total de once disparos provenientes del arma reglamentaria de Facundo Daniel Aguilar Fajardo, un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) de 21 años que los enfrentó cuando intentaban robarle en La Matanza. De esa pistola salió la bala que impactó en la cabeza de Thiago Correa, el niño de siete años que murió esta noche tras tres días de internación en estado crítico.

Este viernes se conoció el desgarrador relato del padre de Thiago del momento del impacto y, más tarde, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizando a los cuatro delincuentes por el estado de salud del niño.

El tiroteo ocurrió el miércoles por la noche, cuando Thiago se encontraba en una parada de colectivo junto a su padre en Ciudad Evita para ir a la casa de su madre. Al mismo tiempo, Aguilar Fajardo también esperaba el transporte público acompañado por su propia madre.

El niño herido de gravedad cuando un policía mató a un ladrón

El joven efectivo de 21 años se dirigía al trabajo, donde presta servicio en la Dirección Montada de la PFA por lo que se encontraba de civil y franco de servicio. Según su testimonio, fue abordado por cuatro hombres armados que buscaban robarle.

En las grabaciones, se ve a los hombres caminado por la avenida Crovara, todos vestidos de colores oscuros, salvo uno que llevaba un buzo rojo. Se escuchaba cómo hablaban y, de repente, al llegar a las cercanías de la calle Madrid, se quedaron callados.

Es entonces que tres de ellos comenzaron a correr hacia la calle, aunque no se veía hacia dónde, debido a que varios autos estacionados sobre la vereda tapaban sus movimientos. Mientras tanto, uno se quedó parado, quieto sobre la vereda.

En el video no se distinguen detalles: solo un tumulto de personas que parecen empujarse. Un hombre, que pareciera ser Aguilar Fajardo, se paró en la mitad de la calle en posición de defensa, y luego volvió a correr hacia la vereda. Se ve cómo el delincuente restante comenzó a acercarse al tumulto. Esto es hasta que los cuatro delincuentes comenzaron a correr.

El momento del tiroteo donde balearon a Thiago Correa

Según el testimonio de Aguilar Fajardo, cuando notó que buscaban robarle sus pertenencias, se identificó como policía, sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar. En el video se vio a los ladrones corriendo, y, casi inmediatamente, se escucharon once disparos.

Los cuatro delincuentes corrieron, mientras alguien a lo lejos se quedaba parado en medio de la vereda, aunque no se distingue quién es quién. De fondo, un perro ladra sin parar.

Tras ello, un par de personas se asomaron de las casas para ver qué ocurría, aunque con algo de temor. En otro video que se difundió en redes sociales, se ve a los cuatro delincuentes corriendo.

Uno de ellos, Brandon Corpus Antelo de 18 años, murió en el acto tras recibir seis disparos. En tanto dos jóvenes de 21 años se vieron heridos: Uriel Alexis Montenovo recibió un disparo en la pierna derecha y Uriel Emanuel Leiva en el abdomen -este último permanece en estado crítico. El cuarto delincuente se dio a la fuga.

En las grabaciones se ve escapar a los delincuentes

Un disparo mortal

Thiago Correa fue alcanzado por una bala en la cabeza. En diálogo con los medios, su padre, Víctor, relató el estremecedor momento: “Estaba hablando con él lo más bien, de la vida. De cómo vamos a seguir adelante nosotros, como padre e hijo. Lo tenía a ‘cocochito’ porque él me lo pidió. Me dijo ‘pa, hace mucho que no me llevás’. Cuando pasó eso me dijo ‘pa’ nomás. Y ahí empecé a gritar”.

Thiago estuvo internado en el Hospital de Niños de San Justo, donde peleó por su vida por tres días, hasta que falleció esta noche.

El fiscal interviniente, Diego Rulli, ordenó la detención de Aguilar Fajardo por presunto exceso en la legítima defensa y de los sobrevivientes del grupo agresor. La causa quedó caratulada como “tentativa de robo en poblado y en banda con uso de arma de fuego cuya aptitud no puede acreditarse”, “homicidio” y “lesiones graves”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza.

Patricia Bullrich en el Hotel Provincial de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Sin embargo, esta tarde Patricia Bullrich solicitó el cambio de carátula de la causa, para que no sea de robo a mano armada, sino de tentativa de homicidio. Sobre esto responsabilizó a los delincuentes, y defendió al efectivo, que consideró que “estaba preparado” para usar el arma a pesar de haberse recibido en diciembre del año pasado.

“La causa por la que Thiago está como está es porque estos delincuentes salieron a robarle la vida”, dijo en la conferencia junto al secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Allí, sostuvo que el accionar de Aguilar Fajardo fue de “legítima defensa” y apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en la Provincia.