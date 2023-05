“Como un héroe”: el emotivo homenaje de los médicos a Benjamín Gamond, el cordobés asesinado con un machete en México

escuchar

Benjamín Gamond murió este lunes en el Hospital General de Ciudad de México, luego de ser trasladado en un avión sanitario desde Puerto Escondido, donde se encontraba ingresado desde el ataque. El joven de 23 años fue uno de los tres turistas agredidos con un machete por un hombre, de 21 años, en el Estado de Oaxaca, mientras disfrutaban de unas vacaciones. Las otras víctimas fueron identificadas como Santiago Lastra, de 22 años, y Macarena González, de 29, quienes se encuentran fuera de peligro.

El viernes pasado, los tres amigos almorzaban en una playa paradisíaca de Costa de Oaxaca, donde disfrutaban de una escapada por México. Fue entonces cuando un hombre desconocido (posteriormente detenido e identificado como Cruz Irving) se acercó y, sin mediar palabra, los atacó con un machete. Las heridas en la cabeza le causaron a Benjamín Gamond un daño neural irreversible: murió en las últimas horas, en un hospital de la capital.

El sentido mensaje de Marcos, el hermano de Benjamín Gamond, para despedirlo

“La familia Gamond informa, con inmenso dolor, la triste noticia de que Benja no lo logró. El milagro no se dio”, señaló la familia del joven en un comunicado. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, expresaron.

Una despedida a la que se sumaron sus hermanos, tres de los cuales son médicos. “¡Volá muy alto, torito! Nos veremos de nuevo. Te amamos”, escribió Marcos, uno de ellos. Por su parte, Facundo compartió un emotivo video en el que se observó a los profesionales de salud del hospital en el que falleció el joven conformar una caravana llena de aplausos, mientras lo trasladaban por un pasillo rodeado de médicos, enfermeros y administrativos.

El emotivo mensaje de despedida que le brindaron los médicos a Benjamín Gamond

“Así te despedimos, hermanito del alma, como un héroe”, escribió Facundo junto al emotivo homenaje, que compartió a través de su perfil de Instagram. Y agregó: “Gracias, Benja, por ser lo que fuiste. Todos vamos a aprender de vos”. En tanto, la familia de Benjamín decidió donar los órganos del joven tras sufrir la muerte cerebral.

El último posteo de Benjamín Gamond

Benjamín Gamond era de Córdoba y jugaba en el plantel del Tala Rugby Club, junto a su amigo Santiago Lastra, uno de los jóvenes que también fue agredido en México. “Te recordaremos siempre con esa sonrisa, Benja”, expresaron desde la entidad, tras conocer el fallecimiento. Además, anunciaron que no habría actividad en la jornada.

La pasión por los viajes y por el skate quedó reflejada en el perfil de Instagram de Benjamín. De hecho, en el último posteo que compartió en la red social, hace una semana, el joven plasmó algunos momentos que vivió en México junto a sus amigos, entre los que figuraron unos videos en una fiesta con DJs o un paseo por las calles de Tulum.

La publicación se llenó de sentidos mensajes de apoyo para la familia. “Donaron sus órganos, vivirá en otras personas”, expresó una usuaria. “Ahora sos esa estrella en el cielo que va a brillar como nunca”, apuntó otra. “Se que estás en un lugar mejor y, desde ahí, le darás las fuerzas a tu familia para seguir adelante, quienes honrarán esa felicidad que refleja cada foto tuya. Se reunirán en algún momento, pese a que hoy el dolor no los deje respirar”, agregó otra.

LA NACION