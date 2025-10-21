Córdoba: cruzó la calle en regla, un colectivo dobló y lo atropelló

Un hombre de 73 años cruzaba con normalidad una calle en el barrio Santa Clara de Asís de Córdoba cuando, de repente, un colectivo dobló hacia donde la víctima estaba y lo embistió de lleno. Si bien el peatón sufrió lesiones en el rostro y en una de sus muñecas debido al incidente vial, las heridas no requirieron que fuera trasladado a un centro de salud.

El accidente tuvo lugar este lunes al mediodía, según pudo saber LA NACION. Personal de la Policía de Córdoba y un servicio de emergencias fueron convocados hasta la intersección de calles Celestino Vidal y Dr. Arturo Capdevila, en barrio Santa Clara de Asís, donde el hombre fue asistido tras ser atropellado.

La víctima presentaba traumatismos en el rostro y en la muñeca izquierda, por lo que recibió atención médica en el lugar. Sin embargo, no fue necesario su traslado a un centro de salud. La Justicia investiga ahora por qué el colectivero no frenó ante el paso del hombre y si el rodado tenía habilitado el permiso para doblar hacia la izquierda en esa intersección.

Una discusión vial que terminó con un detenido

La disputa entre el conductor de una camioneta y un motociclista en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz terminó con un arresto y un lesionado de 28 años con traumatismo de cráneo.

El violento episodio ocurrió en la tarde de este lunes, alrededor de las 14.15. Momentos después, y tras un seguimiento controlado que finalizó en la esquina de calles Roma y Roca, efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre de 49 años y al secuestro de una camioneta Citroën Jumper en la que había intentado huir. También incautaron un mango de acero que habría sido utilizado para agredir a la víctima. Posteriormente, se trasladó al detenido a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Un servicio de emergencias médicas asistió al motociclista en el lugar y le diagnosticó traumatismos de cráneo y en miembro superior izquierdo, informaron las fuentes policiales.