Córdoba: un limpiavidrios recibió una brutal golpiza por parte de dos hombres, que lo dejaron inconsciente

Un limpiavidrios fue víctima de una violenta golpiza por parte de dos hombres que lo abordaron en las calles de la provincia de Córdoba. El episodio ocurrió el domingo pasado y quedó registrado por la cámara de un vecino.

Según ElDoceTV, el ataque tuvo lugar en la intersección de Cañada y La Rioja. Existen dos versiones contrapuestas sobre lo sucedido, aunque ninguna de ellas fue confirmada hasta ahora por la Policía loca.

Algunos testigos señalaron a las fuerzas de seguridad que los agresores descendieron del vehículo en el que se desplazaban y arremetieron contra la víctima luego de que esta les golpeara el automóvil enojado por que no aceptaron sus servicios. Otros, en cambio, afirman que la agresión se produjo sin motivo aparente.

Córdoba: un limpiavidrios recibió una brutal golpiza por parte de dos hombres y quedó inconsciente

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, muestran al muchacho -con remera y gorra blancas- mientras acomoda algunas materiales que tenía guardados dentro de una mochila.

En ese momento, se observa a lo lejos cómo discute con los individuos en cuestión, quienes se acercan desde ambos lados y comienzan a propinarle numerosos golpes en la cabeza hasta derribarlo.

Ya en el suelo, uno de los atacantes lo patea mientras el otro lo sigue golpeando con los puños. Durante la brutal agresión, se escucha a los hombres increpando a la víctima con frases que no logran escucharse.

Finalmente, uno de los agresores lo toma del cuello e intenta estrangularlo, mientras su cómplice parece intervenir, posiblemente por temor a que la maniobra le provocara la muerte.

Tras unos 20 segundos de ahorque, el limpiavidrios quedó inconsciente y tendido de espaldas en la vereda. Antes de huir, uno de los agresores lo remató con una patada en la cabeza. Ambos se fueron caminando.

Según el parte policial, el hombre fue ingresado horas después en un centro hospitalario, donde se le encontraron traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha. No radicó ninguna denuncia por el ataque.