La Matanza: fue asesinada de un tiro en la cabeza mientras trabajaba como chofer de aplicación

Una joven de 24 años fue asesinada este sábado de un tiro en la cabeza mientras trabajaba como conductora de una aplicación en la localidad bonaerense de La Matanza. La mujer, identificada como Candela Santa María, realizaba viajes y otros trabajos para pagar su auto nuevo, de acuerdo a lo que contó tras conocerse la noticia uno de sus familiares. En tanto, los vecinos cortaron la Ruta 3 en reclamo de justicia.

El viernes por la noche la víctima se despidió de sus familiares, tomó el teléfono que utilizaba para hacer viajes y se dirigió hacia González Catán para comenzar su jornada. Entre la 1 y las 2 de la madrugada tomó un viaje por la aplicación Didi en su Fiat Cronos negro, se dirigió hacia la intersección de las calles La Bastilla y Coronel Ramos, a dos cuadras de la calle Calderón de la Barca, y allí fue interceptada por un delincuente.

Su primo Fernando, al hablar sobre lo sucedido, dijo que el sospechoso es un hombre conocido en la localidad y que buscaba robarle el auto y sus pertenencias. Según su relato, el agresor acercó al vehículo y le disparó. Se llevó su celular y su billetera. Por su parte otro familiar, en diálogo con el medio local Primer Plano, aseguró que “tenía un balazo en la cabeza y estaba en el asiento del conductor”.

“Mi prima era muy conocida, era una chica sana y compró un auto. Hacía de Didi y otros trabajitos para poder pagarlo”, detalló Fernando en diálogo con TN. Y reclamó: “Pidieron por la aplicación porque la conocían, fue una cama, este sinvergüenza asesino la mató. Le robó el celular y algo de plata que tenía. Se ve que estaba pasado de droga y la mató por dos monedas”.

Tras ello, vecinos habrían llamado a la policía por el sonido de disparos, ante lo que se acercaron efectivos policiales y de servicio de emergencias médicas para asistirla. Fue entonces que corroboraron su muerte.

Fernando además contó que la víctima iba a cumplir 25 años el próximo 9 de septiembre. “Era muy buena, muy sana”, se lamentó.

Vecinos cortan la ruta 3 por el asesinato de una joven de 24 años que trabajaba como chofer de aplicación

Luego de conocerse la noticia, vecinos de la zona cortaron la Ruta 3 a la altura del kilómetro 28, en Laferrere, por su asesinato. Una decena de personas se acercó a las inmediaciones con un bombo. Mientras aplaudían, pedían por la intervención de la Justicia.

Fernando sostuvo que uno de los sospechosos, apodado y conocido en González Catán como “Piñón”, fue detenido y se encuentra en la fiscalía. También reclamó por la inseguridad de la zona: aseguró que “es un desastre” y que es zona “liberada”.