Crimen en Necochea: confirman que la víctima y el detenido eran amigos, y que podría haber otros imputados

Un adolescente, de 15 años, murió tras ser apuñalado por un chico, de 17, en la ingle durante una pelea callejera en Necochea. Verónica Posse, fiscal de esa ciudad balnearia bonaerense que lleva adelante la investigación del brutal crimen, dialogó con LN+ y brindó novedades del caso.

“Personal policial junto a la fiscalía están viendo qué personas estuvieron en el hecho. Tenemos algunas personas identificadas por el imputado y de forma extraoficial”, dijo Posse. Al mismo tiempo, aseguró que pueden existir imputaciones de otros grados a personas que están siendo identificadas.

Veronica Posse, fiscal de Necochea

Consultada acerca del vínculo entre la víctima y el imputado, la fiscal expresó: “En principio, según información extraoficial y lo que dice el imputado, existía una relación de amistad entre la víctima y el imputado. Comparten grupos de amigos en común y grupos de WhatsApp”.

En la misma línea, añadió: “Tenemos dos armas: un cuchillo y una punta de metal, similar a un cuchillo de construcción casera. Se hará el cotejo con la autopsia que está pendiente de agregar al expediente para saber el elemento que se ha utilizado”.

Sobre este punto, subrayó: “El cuchillo fue secuestrado por Policía Científica en una zona donde hay arena y será sometido a las pericias para determinar la existencia de sangre”. Y concluyó: “Hay que determinar a qué personas pueden ser atribuidas las conductas que se ven en el video para determinar legalmente si hay o no participación en el delito, o si los identificados pueden prestar declaración testimonial, de acuerdo a su edad”.

El caso que conmueve a Necochea

El hecho ocurrió en un playón de estacionamiento situado frente al Casino de la ciudad balnearia bonaerense. Según las imágenes que mostró LN+, el episodio fue arengado y grabado con sus celulares por otros jóvenes que se encontraban en el lugar.

Por el homicidio, la Policía detuvo a un joven de 17 años, quien quedó detenido en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia.

De acuerdo a los videos que se hicieron virales en las redes sociales, la pelea “mano a mano” se produjo el viernes, casi a la medianoche, en el estacionamiento del complejo situado en la Avenida 2. Varias personas que se encontraban alrededor de los menores parecían alentarlos. Durante un minuto y medio, los chicos se corrieron de un lado a otro y se provocaron sin que nadie atinara a detenerlos.

En el enfrentamiento, el menor de ambos recibió una puñalada a la altura de la ingle, que le provocó una importante pérdida de sangre.

Brutal pelea callejera en Necochea

El presunto agresor

El presunto agresor, de 17 años, fue detenido por la Policía bonaerense. Tras una orden judicial, lo trasladó al Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia local.

La causa fue caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca e interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 4 del Departamento Judicial Necochea.