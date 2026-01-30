Habló el hermano de Narela Barreto, la joven argentina que murió en Los Ángeles

El jueves por la noche habló Santiago Márquez Barreto, el hermano de Narela, la argentina que murió en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. Se trata de su primera declaración tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 27 años tras casi una semana de búsqueda. Según contó, “la encontraron en la calle”, a cinco cuadras de donde vivía.

El padre de ambos, Pablo Marcelo Márquez, está en la ciudad californiana desde ayer por la mañana. Fue allí que las autoridades le comunicaron que habían hallado el cuerpo de Narela, quien había desaparecido el viernes 23 de enero. “Mi papá nos dijo que al parecer llevaba muerta desde el viernes, el día en que dejó de recibir las llamadas. La encontraron a cinco cuadras del departamento donde se había mudado hace poco", detalló Santiago, quien tenía previsto visitar a su hermana a mediados de febrero.

En diálogo con Telenoche, el joven desmintió las versiones que trascendieron de que fue vista por última vez cuando se subía a un auto de aplicación. “Cuando mi hermana tomaba los autos, su aplicación estaba vinculada al mail de mi mamá”, indicó para dar por errónea esa información.

Narela Márquez Barreto Captura X

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la principal sospecha de la familia, un asesinato. “Quizás la agarraron cuando iba al trabajo, no sabemos si alguien conocido o no. Le habrán inyectado algo, agarrado desprevenida y ahí ocurrió el homicidio”, insistió.

Y luego detalló: “El departamento estaba en orden, como ella lo había dejado. No fue un intento de robo, pasó en la calle. Le habían llegado todas las tarjetas de crédito, tramitaba todos los papeles [para residir en Estados Unidos]”.

Narela emigró a EE.UU hace dos años; alquilaba un departamento en el centro de Los Angeles

De acuerdo a sus declaraciones, Narela trabajaba como mesera en un restaurante pero poco después de mudarse al nuevo departamento en el centro de la ciudad cambió de empleo y su horario era nocturno. Sin embargo, no contó cuál era ese nuevo trabajo.

Por último, respecto a la posibilidad de que se muerte estuviera vinculada a una relación amorosa, Santiago expresó: “A mí no me dijo nada de un noviazgo, no me decía esas cosas”. Por su parte una de sus primas, Kiara, sostuvo horas atrás que había conocido a un hombre de origen colombiano.

El caso

Las autoridades de Los Ángeles comunicaron este jueves el hallazgo del cuerpo de Narela. La joven de nacionalidad argentina estaba desaparecida desde el 23 de enero.

Los investigadores localizaron los restos en la ciudad donde ella residía y trabajaba desde hace dos años. El hallazgo ocurrió poco después de que su padre aterrizara en los Estados Unidos para colaborar con las tareas de rastreo. La Justicia local mantiene bajo reserva las coordenadas específicas del sitio mientras los peritos realizan los exámenes médicos pertinentes sobre la víctima.

Narela Barreto, la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles y encontraron muerta Captura web

Barreto alquilaba un departamento en el centro de la ciudad californiana. Sus amigas dieron el aviso de alerta el viernes pasado cuando notaron que la mujer no regresó a su domicilio.

La investigación policial se centró en los movimientos previos a su desaparición en las inmediaciones de su vivienda. Los detectives a cargo del caso analizaron los registros de las cámaras de seguridad del edificio y las zonas aledañas para reconstruir sus pasos finales.

Barreto nació en Banfield y administró un comercio familiar en esa localidad bonaerense antes de su viaje al exterior. Ella también trabajó como traductora de inglés y decidió emigrar a Estados Unidos en 2024.