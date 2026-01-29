Los desgarradores mensajes de la familia de Narela Barreto, la joven que murió en Los Ángeles

Luego de que se conociera la muerte de Narela Barreto, la joven argentina que había desaparecido en Los Ángeles, su familia usó las redes sociales para despedirse de la víctima, que vivía hace dos años en Estados Unidos. Barreto no contestaba los mensajes desde el viernes y esta mañana su cuerpo fue hallado en el área metropolitana de la ciudad. “Me va a doler toda la vida”, escribió una de sus primas.

Esta mañana las autoridades de Los Ángeles comunicaron que encontraron el cuerpo de Barreto en el área metropolitana de la ciudad tras un operativo que duró seis días. Cuando se conoció la noticia, el hermano de Barreto y una de sus primas se despidieron de la joven a través de las redes sociales.

Santiago Barreto compartió a través de historias de Instagram una foto junto a la joven, abrazados, en un festejo de cumpleaños. “Por siempre y para siempre en mi corazón, te voy a extrañar para toda mi vida. Te amo, descansa en paz, hermanita”, escribió junto a un corazón.

La historia que publicó Santiago Barreto @santimb08

En tanto, su prima Ayelén había sido una de las más activas en redes sociales sobre la búsqueda de la joven. Y esta tarde publicó varias historias en su honor. “Me vas a doler toda la vida, dame fuerzas porque ya no puedo más. Vas a ser mi ángel más hermoso, volá alto, prima. Me cuesta tanto todo esto, estoy destrozada. Por favor, ayudame”, publicó. El texto estuvo acompañado de un collage de fotos de las dos jóvenes, de la actualidad y de cuando eran niñas.

También posteó una foto de un atardecer en una playa, y escribió: “Volá alto, prima, te voy a amar y recordar toda mi vida”. En tanto, una amiga de la joven, llamada Milagros Cuello, compartió una foto junto a Narela y expresó: “Descansa en paz, hermosa Nare. Justicia por Narela, que no quede en la nada!!”.

El hallazgo del cuerpo ocurrió poco después de que su padre llegara a Estados Unidos para colaborar con los rastrillajes. Por el momento, la justicia local mantiene bajo reserva las coordenadas específicas del sitio donde fue encontrada y se desconocen los motivos de su muerte.

La imagen compartida por Ayelén, una de las primas de Narela Barreto Captura

Los peritos continúan realizando los exámenes médicos pertinentes sobre la joven. La investigación se había centrado en los movimientos previos a la desaparición, analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde residía y las zonas cercanas.

Ayer, cuando la joven continuaba desaparecida, su prima Violeta había compartido un doloroso mensaje a través de Facebook. “Te extraño, te necesito, no sabes cuánto te necesito. Te juro que ya no puedo más. Aparece, por favor, tenemos muchas salidas pendientes. Me prometiste volver a vivir juntas, volver a estar 24/7, sos la única que me entiende. Te voy a seguir buscando hasta que aparezcas. Te amo con mi vida, Narela”, lamentó.

Desesperación

La joven, oriunda de Banfield, vivía en un departamento en el centro de la ciudad californiana y trabajaba como mesera en un bar. Había cambiado de trabajo hace poco y su familia no tenía en claro de qué se trataba el nuevo empleo o los horarios que manejaba.

Sin embargo, ese viernes se había contactado por última vez con su madre, a quien le dijo que se iba a trabajar. Luego, dejó de contestar y los mensajes dejaron de llegarle. Las amigas de Barreto notaron que no había vuelto a su casa y, el domingo, se acercaron a la comisaría más cercana a radicar la denuncia. Al mismo tiempo, su familia se contactó con la Embajada de Argentina en Estados Unidos y detectives privados.

La joven, oriunda de Banfield, vivía en un departamento en el centro de la ciudad californiana Captura web

En medio de la desesperación, le pidieron a un amigo de la familia que ingresara al departamento junto con la Policía: al forzar la entrada, vieron que todo estaba como ella lo había dejado. Por ello, sus familiares se decidieron a difundir la búsqueda: armaron carteles que publicaron sin cesar en redes sociales y sus amigas los pegaron en el barrio donde residía, tanto en inglés como en español.

“¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora“, leía el desesperado mensaje.

Trabajaba como mesera en un bar X @SebasTempone

Su familia aseguró que la joven tenía todos sus papeles en regla y que vivía legalmente como inmigrante en la potencia norteamericana. Sin embargo, se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para saber si había sido detenido por el organismo, hecho que negaron.

En tanto, sus primas aseguraban que fue vista por última vez por un vecino que vivía en su mismo edificio, que la vio subirse a un auto de una aplicación.



