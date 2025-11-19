Denunció una entradera y pidió protección: diez meses después lo mataron

Nazareno Tobías Isern, un joven de 21 años, fue asesinado el martes de un balazo en la cabeza. El crimen ocurrió en el límite entre Ezeiza y Esteban Echeverría durante un intento de robo de su bicicleta. El caso cobra una relevancia particular porque la víctima había solicitado públicamente medidas de seguridad para su familia a principios de este año, tras un grave hecho delictivo.

Cuál fue el reclamo de seguridad previo de la víctima

La familia de Isern ya había sufrido un grave hecho de inseguridad diez meses atrás. A fines de enero, un grupo de delincuentes ingresó en la vivienda de sus abuelos, en la localidad de Tapiales. Los asaltantes permanecieron dos horas en el interior del domicilio en un violento episodio de tipo entradera.

Edith, mamá de la víctima

Tras ese suceso, el joven manifestó su angustia y reclamó acción por parte de las autoridades. En un reportaje brindado en aquel momento, Isern expresó su preocupación por la vulnerabilidad de sus familiares. “Estuvieron dos horas dentro de la casa. Pido que protejan a mis abuelos”, declaró en esa oportunidad. Su pedido público buscaba visibilizar la situación de indefensión que padecían.

Cómo ocurrió el crimen en la autopista Riccheri

Diez meses después de su reclamo, Nazareno fue víctima de un ataque mortal. El joven regresaba a su casa en bicicleta junto a una amiga, Kiara, cuando dos delincuentes los interceptaron en la colectora sur de la autopista Riccheri. El hecho sucedió a la altura del distribuidor que conecta con la autopista Ezeiza-Cañuelas, en la zona de acceso al Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe).

El comunicado del colegio de Nazareno, tras su asesinato

Según el relato de la única testigo, los asaltantes amenazaron a Isern con un arma de fuego y le exigieron la entrega de su bicicleta. El joven se resistió al robo. En respuesta, los delincuentes le dispararon dos veces mientras estaba indefenso en el piso. Luego de la agresión, los atacantes huyeron del lugar sin llevarse ninguna pertenencia.

El testimonio de los testigos y la investigación

Kiara, la amiga que acompañaba a Nazareno, presenció todo el ataque. Ella fue quien se comunicó con los servicios de emergencia. “Llamé al 911 y la ambulancia tardaba en llegar. Vi cómo se iba entre mis brazos”, relató la joven entre llantos.

Hablo Kiara, amiga y unica testigo del crimen de Nazareno

La investigación del homicidio enfrenta serias dificultades. Hasta el momento, las fuerzas policiales no realizaron ninguna detención vinculada al caso. La declaración de Kiara es el único testimonio con el que cuentan los investigadores para reconstruir el hecho e identificar a los responsables. Un dato clave complica el avance de la causa: no hay cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el crimen.

El dolor de la familia

Daniel Isern, padre de la víctima, describió la rutina de su hijo. Contó que Nazareno concurría diariamente al gimnasio por la mañana. Por la tarde, acostumbraba a realizar un recorrido en bicicleta por los bosques de Ezeiza.

Daniel, padre de Nazareno

El padre del joven destacó la contención recibida por parte de las autoridades judiciales y de seguridad. “La fiscal se portó muy bien. También la gente del Ministerio de Seguridad, nos contuvieron y están buscando a los asesinos”, afirmó Daniel. En medio del dolor, expresó su desolación: “Estoy destruido. No sé qué decirle a mi hija, de 12 años. No tengo palabras para explicarle qué pasó con su hermano”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gustavo Carabajal.