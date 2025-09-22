¿Dónde queda Barrio Parque, el lugar en el que fue robada Pampita?

Delincuentes ingresaron a la vivienda de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque durante el fin de semana. El robo ocurrió mientras la conductora estaba en el exterior y generó interés sobre las características de esa exclusiva zona de la Ciudad. La propia modelo confirmó este lunes el suceso y expresó su angustia por la pérdida de material personal de gran valor emocional.

Dónde se ubica Barrio Parque

Barrio Parque es una zona residencial ubicada dentro del barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Se caracteriza por ser una de las áreas más custodiadas de la capital. La intensa vigilancia responde a la presencia de varias embajadas y residencias diplomáticas emplazadas en sus calles.

Este sector de la ciudad cuenta con seguridad privada y presencia policial constante. De hecho, a solo 20 metros del inmueble de la modelo existe una garita de seguridad. La propiedad de Ardohain se encuentra en este contexto de alta protección, lo que añade interrogantes a la investigación del robo ocurrido durante su ausencia.

Cómo fue el robo en la casa de la modelo

El hecho delictivo ocurrió este fin de semana. La casa estaba desocupada en ese momento, sin familiares ni empleados en su interior. Carolina Ardohain se encontraba fuera del país, tras su participación en la Semana de la Moda en Milán. Los asaltantes accedieron al domicilio y sustrajeron dinero en efectivo de una caja fuerte.

Pampita sobre el robo

Además del dinero, los ladrones se llevaron diversos objetos de valor. Entre ellos, teléfonos celulares que contenían fotos y videos personales de la conductora y su familia. La investigación del caso ya se encuentra en curso. Las autoridades la declararon bajo secreto de sumario, por lo que no se conocen más detalles sobre los avances.

La palabra de Pampita tras el hecho

Carolina Ardohain llegó al país este lunes y habló con la prensa. Visiblemente afectada, la modelo confirmó el robo y manifestó su principal preocupación. “Lo único que me da muchísima tristeza es no tener esas fotos y videos que tienen un valor incalculable para mí”, declaró. “Solo quiero pedir por esos teléfonos porque no puedo encontrar el material en ningún otro lado”, agregó.

Consultada por los periodistas sobre su sensación de inseguridad, Pampita reprochó a los medios por la exposición de su domicilio. “¿Cuántas veces les dije que no enfoquen la puerta de mi casa?”, cuestionó molesta. La modelo insistió en la necesidad de resguardar la privacidad. “Y lo dije reiteradas veces, cuando me mudé, cuando tuve problemas personales. Hay que cuidar la intimidad de la vivienda, es peligroso”, afirmó ante LN+.

Los detalles de la propiedad asaltada

La conductora se mudó a esa residencia en 2024. El inmueble presenta líneas modernas y espacios generosos. La casa se destaca por una fachada de estilo francés. Grandes ventanales corredizos conectan los espacios interiores con un jardín y garantizan una gran cantidad de luz natural durante todo el día.

Pampita mostró el interior de su casa en Barrio Parque

La propiedad también cuenta con pisos de mármol en casi todos sus ambientes, amplias habitaciones y una sala de juegos diseñada para el esparcimiento de sus hijos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.