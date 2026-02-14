Dos mujeres intentaron matar a la hermana de un intendente de Santa Fe y quedaron detenidas

Dos mujeres quedaron detenidas luego de que intentaran matar a Melisa Anahí Sopérez, hermana del intendente de San José del Rincón, Santa Fe, en un brutal ataque. Las agresoras le dispararon y la golpearon, causándole heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer sufrió dos ataques en las últimas dos semanas, por los cuales las mujeres y el otro agresor quedaron bajo prisión preventiva.

El primer episodio ocurrió durante la medianoche del lunes 26 de enero. Melisa Sóperez se encontraba en su hogar en San José del Rincón cuando dos mujeres se acercaron a la vivienda en una moto y a los gritos, propiciando insultos y amenazas, comentó el fiscal Andrés Marchi a El Litoral.

Cuando la víctima abrió la puerta, fue atacada por las dos acusadas, que realizaron al menos dos disparos con un arma de fuego. Las balas rozaron su cuerpo y le provocaron lesiones en el rostro y uno de sus brazos. Luego, la golpearon a patadas y puños. Ante el escándalo, la pareja de Sopérez se acercó a la puerta para separarlas. Finalmente las agresoras se retiraron en el vehículo, devuelta a los gritos.

Imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraban a Sopérez con un enorme hematoma en su ojo derecho y una cortadura a su costado. En tanto, tenía una herida grande en la mitad de su brazo. El fiscal sostuvo que ambas agresoras tenían la intención de asesinar a la víctima y que no lo lograron porque su pareja intervino.

Por ello, fueron imputadas por tentativa de homicidio calificado, por el uso de arma de fuego, y quedaron en prisión preventiva el pasado viernes.

Sin embargo, las agresiones no terminaron ahí. El pasado martes 10 de febrero, Sopérez se encontraba saliendo de su hogar junto a su pareja y su hijo de 7 años cuando un hombre arribó a la entrada de la vivienda.

En diálogo con Radio EME, la mujer afirmó que conocía al hombre, identificado como Miguel Ángel Ríos, por el cercano vínculo que tiene con su hermano, Andrés Sopérez. La causa establece que cerca de las 21 el hombre se acercó en moto hasta la puerta de la casa y la atacó con un palo, lo que le causó heridas en distintas partes del cuerpo.

San José del Rincón Municipalidad San José del Rincón

También estableció que el padre de la mujer estaba en el hogar y, al escuchar los gritos, fue a interceptar al agresor. Ríos lo atacó a él también. Sopérez y su padre llamaron a la policía, que procedió a su aprehensión. Sin embargo, tras lo ocurrido, el hombre le envió mensajes intimidatorios al padre de la víctima, amenazando con prender fuego su hogar para que se vaya de la localidad.

El agresor quedó imputado por dos hechos de lesiones leves dolosas y un hecho de amenazas y permanece en prisión preventiva desde ayer.

Melisa Sopérez se mostró aterrada ante lo ocurrido con Radio EME: “Tengo miedo. El miedo aun no se me va”. También acusó a su hermano de tener vinculación con el segundo ataque ya que asegura que Ríos le dijo que “lo había mandado para callarle la boca, que era su guardaespaldas”.

Y sumó: “Tiene una relación directa con mi hermano y vivió muchos veces en la casa de él. Es más, le prestamos nuestra casa en Rincón porque no tenía dónde vivir”. La familia se encuentra en medio de un conflicto personal que se desató por un problema gremial, explicó brevemente la víctima. Sin embargo, no realizó ninguna presentación judicial contra el intendente.