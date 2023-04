El crimen del colectivero: tras sembrar dudas sobre el móvil, Axel Kicillof se comunicó con la hija del chofer asesinado a sangre fría

escuchar

Después de sembrar dudas sobre el móvil del homicidio del colectivero Daniel Barrientos, asesinado a sangre fría durante un robo en Virrey del Pino, La Matanza, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se comunicó con la hija de la víctima.

“Sí, Kicillof se comunicó conmigo”, dijo a LA NACION Daniela Barrientos, la hija del chofer asesinado de un balazo en el pecho. La joven, que formó parte de la policía bonaerense, no quiso dar detalles de la conversación que tuvo con el gobernador y derivó toda comunicación con la prensa hacia su abogado, Alfonzo Franze.

Desde La Plata también confirmaron la comunicación entre el mandatario provincial y la hija de la víctima. “Sí, hubo una comunicación. El gobernador me comentó que tuvo una charla con la hija [de la víctima]. Puso a disposición a todo el Ejecutivo bonaerense para buscar Justicia. Fue una charla personal y desde la institucionalidad”, explicó Carlos Bianco, jefe de Asesores del mandatario bonaerense, en declaraciones a la radio Futurock.

La comunicación entre Kicillof y Barrientos se conoció pocas horas después de las críticas que hizo en la red social Twitter la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al operativo para detener a dos colectiveros que habrían participado de la agresión al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA.

Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 6, 2023

“Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA. Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su búnker?”, sostuvo la Vicepresidenta.

La noche del miércoles fueron detenidos Jorge Galiano, de 49 años y Jorge Zerda, de 32. Los liberaron menos de 24 horas después. Están imputados de atentado contra la autoridad agravado y lesiones graves. Serán indagados mañana a primera hora. “Fueron reconocidos a partir del análisis de las filmaciones de la agresión a Berni”, explicó a LA NACION una fuente de la investigación.

El martes a la noche, tras casi 36 horas de silencio desde el homicidio de Barrientos, Kicillof dio una entrevista al canal de noticias C5N en la que sembró dudas sobre el móvil del crimen.

“Las circunstancias bajo las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer no son dudosas sino inéditas. El colectivo fue cruzado por un auto y subieron dos personas con armas de gran calibre. Parecía el robo a un blindado. Se llevaron solamente un bolso y una mochila. Según testigos, mataron al colectivero a quemarropa y sin mediar palabras. Y el efectivo de la Ciudad actuó después de que esto ocurriera. Esto no parece el robo de un colectivo. Es muy raro. Lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de los colectivos. Lo mismo pasó con Cristina. Milman habló unos días antes del asesinato”, sostuvo en la citada entrevista el gobernador.

Unas horas antes, en el sepelio de su padre, Daniela Barrientos había dicho: “La policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada, no hay móviles, no hay logística, no hay nada, doy gracias de haber tomado la decisión de irme de la Policía. No puede ser que te maten por nada. Fue un hecho de inseguridad, subieron dos ladrones, mostraron las armas, empezaron a robar y mi papá se asustó y le efectuaron el tiro en el pecho quitándole la vida”.

