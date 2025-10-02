Triple crimen: qué se sabe del traslado de Matías Ozorio y cómo avanza la investigación este miércoles 2 de octubre
Se espera la llegada del ladero de Pequeño J a la Argentina en las próximas horas; la investigación registra 9 detenidos; anunciaron más allanamientos con el objetivo de apresar a otros tres prófugos
Perú expulsa a Matías Ozorio
Siete detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y cinco de la Policía de la Provincia de Buenos Aires partirán hoy a las 11 desde la Brigada Aérea El Palomar, en Tres de Febrero, en un avión de la Fuerza Aérea hacia Lima, Perú, para buscar y trasladar a la Argentina a Matías Agustín Ozorio, presunto ladero de Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios de las chicas de La Matanza. Lo anunció la ministra de Seguridad de La Nación en X.
A las 11h despega un vuelo de la Fuerza Aérea con 7 efectivos del @DFI_Arg de la PFA e Interpol-PFA, y 5 de la Policía Bonaerense, para traer al país a Matías Ozorio, ya detenido e investigado por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2025
Se espera que el último detenido, capturado el martes en Lima tras la intervención de las líneas telefónicas que delataron un punto de encuentro con Pequeño J, llegue a Buenos Aires este martes por la noche. Según informó el móvil de LN+, el vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.
Triple crimen en Florencio Varela
Brenda del Castillo y Morena Verri, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.
Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano alias “Pequeño Jota” en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices. Con los recientes arrestos del Pequeño Jota y su ladero, Matías Ozorio, el caso ya registra un saldo de nueve detenidos. La policía busca a tres prófugos
