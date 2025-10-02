Triple crimen: qué se sabe del traslado de Matías Ozorio y cómo avanza la investigación este miércoles 2 de octubre

Siete detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) y cinco de la Policía de la Provincia de Buenos Aires partirán hoy a las 11 desde la Brigada Aérea El Palomar, en Tres de Febrero, en un avión de la Fuerza Aérea hacia Lima, Perú, para buscar y trasladar a la Argentina a Matías Agustín Ozorio, presunto ladero de Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios de las chicas de La Matanza. Lo anunció la ministra de Seguridad de La Nación en X.

A las 11h despega un vuelo de la Fuerza Aérea con 7 efectivos del @DFI_Arg de la PFA e Interpol-PFA, y 5 de la Policía Bonaerense, para traer al país a Matías Ozorio, ya detenido e investigado por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 2, 2025

Se espera que el último detenido, capturado el martes en Lima tras la intervención de las líneas telefónicas que delataron un punto de encuentro con Pequeño J, llegue a Buenos Aires este martes por la noche. Según informó el móvil de LN+, el vuelo saldrá desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.