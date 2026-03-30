El gobierno de Santa Fe dijo que un asistente escolar logró frenar al alumno que disparó en el colegio y le sacó el arma

El ataque de un adolescente que ingresó armado a un colegio de San Cristóbal,en Santa Fe, dejó un alumno de 13 años muerto y otros dos heridos, uno de ellos de gravedad. La situación fue contenida tras la intervención de un asistente escolar de la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, quien se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle el arma con la que habría efectuado entre cuatro y cinco disparos.

Según confirmó el gobierno provincial, tras ese accionar el adolescente de 15 años fue reducido y luego aprehendido por la policía.

La comunidad educativa del lugar estaba formada y esperaba para izar la bandera cuando el agresor, que cursaba tercer año, sacó una escopeta que llevaba escondida dentro de una funda de guitarra.

El colegio permanece cerrado y con trabajos de la Policía Científica. captura de redes

Producto de los disparos hay también otros dos estudiantes heridos —de 13 y 15 años— y uno de ellos debió ser trasladado en “código rojo” y operado de urgencia por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba lesiones de menor gravedad en uno de los brazos y en el tórax.

El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida. Una de las víctimas presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivada para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva, informó el medio local Uno.

El episodio

En los videos registrados por uno de los testigos dentro de la escuela, se pueden escuchar con claridad los disparos. Además, se oyen los gritos desesperados de los alumnos al percibir la situación y la persona que filma corre en búsqueda de resguardo junto a niños y otros adultos

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero

“Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló Borsini y añadió que algunos de ellos llegaron al centro de salud con cortes y golpes ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico.

Incluso en otro de los videos se pueden ver las corridas y gritos de los estudiantes que escapan fuera del colegio tras los disparos del agresor.

Corridas y gritos en una escuela de Santa Fe luego de que un alumno comenzara a disparar

A raíz de lo sucedido, se declaró asueto y duelo y se suspendieron las actividades programadas para la semana en esa institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402. Tras ser evacuada de inmediato, la escuela se mantiene acordonada.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, dijo, según indicó el medio Aires de Santa Fe: “Hasta hace un rato estuvimos hablando con el fiscal regional, que se está dirigiendo al lugar. Estamos siendo cautelosos con la información porque hay que resguardar la situación de los menores”. El funcionario dijo que el hecho “se dio en el marco de una escuela”, por lo que “hay niños menores que están en estado de shock, padres preocupados y toda una comunidad preocupada y dolida”.

Galgrascoli consignó que “va a haber una investigación exhaustiva, concreta y profunda en manos de los fiscales, y el apoyo de la Policía de Santa Fe y la Policía de Investigaciones”. Tras conocerse el trágico episodio en la Escuela Mariano Moreno, al lugar se acercarán el ministro de Educación, José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.