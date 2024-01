escuchar

Daniel Tello, padre de Tomás Tello, el joven de 18 años que fue asesinado el lunes 1 de enero por una patota en Santa Teresita, se mostró totalmente afligido por la muerte de su hijo y dijo: “Lo quiero dejar bien en claro. Ya estoy muerto. Si la Justicia no actúa, lo voy a hacer yo”. También, apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, y contra el intendente del Partido de la Costa, Juan De Jesús.

Daniel Tello sostuvo que De Jesús está involucrado en negocios turbios con vendedores ambulantes y que no hay nada que suceda en el partido que nuclea a las ciudades de San Clemente del Tuyú, Costa del Este, Santa Teresita, entre otras, sin el aval del jefe comunal.

“Es una vergüenza lo que acaba de decir”, sostuvo Daniel Tello en relación a los dichos de Alonso, sucesor de Sergio Berni, quien afirmó que como la familia no había realizado la denuncia por las amenazas y el conflicto previo que había ocurrido entre Tomás Tello y su grupo de amigos con el grupo de los agresores, la provincia no pudo protegerlo.

El padre de la víctima, en una entrevista telefónica en LN+, narró los hechos desde el primer conflicto que sucedió el sábado 23 de diciembre, una semana antes del asesinato de su hijo.

“Ese día los chicos discuten en la puerta de mi casa. Estando al interior de la vivienda escucho gritos, salgo a la vereda y estaban en el piso peleándose unas personas y los separo. Había amigos de mi hijo y a los otros no los conocía”, comenzó Tello y remarcó que su hijo “hizo una reunión con los amigos en su casa; estas personas querían ingresar y no los dejaron”. Tello dijo que le pidió a los agresores que se vayan y que, finalmente, lo hicieron.

Sobre el día del asesinato de Tomás Tello, el padre recordó: “Mi hijo sale para la bajada de la playa con una de las chicas. Ahí lo estaban esperando el grupo de Kopelian [Damián Kopelian es sindicado como el que habría apuñalado a Tello]”.

”Apenas baja ya empiezan a las patadas y piñas contra mi hijo más de diez personas. Mi hijo va seis cuadras peleando contra todos solo. Después de ahí le dan como cinco o seis botellazos en la cabeza, no lo podían tirar. De la desesperación golpea la ventana de una casa de una señora que no conocemos que me dijo que no tenía aire pero le sonreía como sabiendo que ya estaba perdido y ahí es donde lo apuñalan”, relató con la voz quebrada Daniel Tello.

El padre aseguró: “Los protagonistas de darle la muerte a mi hijo fueron todos. Los veintipico, no fue solamente el que le sacó la vida”. “Fue tramado, lo emboscaron, lo corrieron, lo torturaron, lo cazaron y lo mataron. Esto no es solamente tres personas. Para eso hubo 20 y pico de personas que lo hicieron”, expreso.

Daniel Tello responsabilizó a “los vendedores ambulantes del Partido de la Costa traídos por el intendente Juan de Jesús”. Damián Kopelian y su padre, Avedis Kopelian, se dedicaban a la venta ambulante, según vecinos de la zona.

Tomás Tello

“La Policía no existió desde las 4 y media de la mañana que empezó la pelea hasta las 7 de la mañana que le sacan la vida a mi hijo”, remarcó y puntualizó que “en otro lugar no pueden estar, el lugar de convocatoria de todos los años es la costanera de Santa Teresita”. “Si toman nota el 25 de diciembre del año 2020 apuñalan a otra persona en el pecho en la misma costanera y tampoco estaba la Policía”, recordó Tello.

Daniel Tello, por último, dijo que cuando se enteró del fallecimiento de su hijo no tuvo consuelo y salió a la comisaría de Santa Teresita a buscar a los acusados. “En ese momento no te tranquiliza nada ni nadie. Di mil vueltas por todos lados, pensé en prender fuego todo, matar a todos, no me importaba nada. Me tranquilizó mi novia, mi vieja llorando me pedía por favor que me vaya, que no quería más desgracias. Me fui y no volví más”, afirmó Tello.

