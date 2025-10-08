Femicidio en Bahía Blanca: qué se sabe del crimen de una madre y su hija

Los cuerpos de una madre y su hija fueron hallados calcinados dentro de su casa en la ciudad de Bahía Blanca este miércoles por la madrugada. La Justicia investiga las muertes de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, como un posible doble femicidio. La principal línea de investigación se centra en un hombre con un vínculo afectivo con la mayor de las mujeres, quien había enviudado hace dos años.

Qué se sabe de la muerte de una madre y su hija en Bahía Blanca

El descubrimiento ocurrió en una casa en la calle Santa Fe 2332, en el barrio Thompson. Vecinos llamaron al 911 y alertaron sobre detonaciones de disparos y la presencia de humo en la propiedad que habitaban las dos mujeres. Testigos declararon que vieron a un hombre que escapaba de la zona en una motocicleta.

Personal policial y de bomberos acudió al lugar: las primeras pericias confirmaron la presencia de restos de nafta en el domicilio y que los cuerpos de las víctimas estaban calcinados. Fuentes de la investigación informaron a LA NACION que trasladaron ambos cuerpos a la morgue judicial.

El equipo forense realizará las autopsias en las próximas horas. El objetivo es determinar con precisión la causa de las muertes y si las víctimas estaban con vida al momento del incendio.

El fiscal Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 especializada en homicidios, instruye la causa. “Dentro de las primeras medidas de prueba se ordenó tomar testimoniales a familiares y vecinos, relevamiento de cámaras tanto públicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos”, explicaron las fuentes consultadas.

Quién es el principal sospechoso

Una de las hipótesis más fuertes apunta a un hombre que mantenía una relación sentimental con Velázquez. Los investigadores creen que el sospechoso discutió con ella en la noche del martes, la asesinó y luego mató a su hija, quien se encontraba en la vivienda. Más tarde habría iniciado el fuego para intentar borrar las evidencias del doble crimen.

“Se está trabajando con las primeras medidas investigativas para dar con el o los autores”, detallaron los investigadores. Ellos no descartan la participación de más de una persona en el hecho. Otra línea de investigación que manejan los pesquisas sugiere que una tercera persona llegó a la casa, se produjo un altercado y las asesinó. En ambas posibilidades, el agresor las habría matado primero para luego prender fuego el inmueble.

El testimonio de la familia: “Le decíamos ‘¡ojo Miriam!’”

Julieta Benítez, pareja de Leandro, hijo y hermano de las víctimas, dialogó con medios locales. “Hace dos años y medio que falleció el marido y mi suegra empezó a salir y conocer personas en Tinder, algo normal. Yo sospecho, pienso, por lo que me ha contado... había un tipo en Estados Unidos que se la quería llevar para allá, y nosotros le decíamos ¡ojo Miriam!”, relató.

En declaraciones a la radio LU2, Benítez mencionó a un hombre llamado Diego, a quien su suegra frecuentaba. “Sabíamos que andaba en moto y que tiene un taller, pero no mucho más que eso”, dijo. Aclaró que la familia no lo conocía personalmente, pero recordó que Miriam solía ir a tomar mate a su taller. “Él arreglaba cuatriciclos, motos, esas cosas”, agregó.

La mujer defendió el carácter de sus familiares. “No era gente jodida; eran mujeres sanas, sin problemas con nadie”, sostuvo. Sobre el entorno, explicó: “Parece un barrio medio turbio, pero no, son todos los vecinos reunidos, todos pendientes porque ellas estaban solas desde que falleció mi suegro. Siempre estaban atentos a los ruidos. Ella siempre avisaba si escuchaba algún ruido, era muy miedosa”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.