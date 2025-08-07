LA NACION

Habló Julieta Prandi: los detalles explícitos y desgarradores sobre la denuncia a su exmarido

En el inicio del juicio por abuso sexual y violencia de género contra su exmarido Claudio Contardi, la modelo y actriz dijo que “es mucho el dolor vivido”

Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida: fue un calvario”. Con esa declaración la modelo y actriz Julieta Prandi abrió una ronda de prensa en el ingreso del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, donde se lleva a cabo la segunda audiencia contra su exmarido Claudio Contardi, acusado de abuso sexual y violencia de género.

Yo era una cosa y lo único que quería era estar muerta”, aseguró Prandi en su conmovedor relato. Con la voz quebrada pero una postura firme, agregó: “No sé si voy a poder abarcar todo lo que pasé. Fue mucho y de todos los colores”.

“Tengo la suerte y el privilegio de estar acá y poder contarlo. La mayoría termina muerta”, enfatizó la conductora que, al mismo tiempo, manifestó que “con que lo condenen a mi exmarido a 20 o 30 años de prisión, me quedo contenta”.

Sobre el vínculo con Claudio Contardi, Prandi detalló que si bien habían sido pareja entre 2000 y 2005, su infierno comenzó cuando volvieron a estar juntos, en 2008. “Yo estaba vulnerable y casi sin darme cuenta, ya estábamos de novios”, comentó.

En 2015, luego del nacimiento del Rocco, comenzaron los abusos. “Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar”, revivió.

Insultos y humillaciones

Me decía que era una bolsa de leche, que era un depósito de semen”, dijo Prandi en alusión a las amenazas recibidas: “también me decía que estaba vieja y que sin él no iba a poder trabajar. Hasta llegó a esconderme el celular en el freezer: durante ese tiempo estuve incomunicada”.

El martirio de Prandi también incluyó a sus hijos. “Hoy están todos en terapia. Ninguno quiere ver a su padre: se los nombrás y les agarra una crisis nerviosa”, manifestó. Según la exmodelo, una tarde, Contardi filmó a Mateo, el más grande, mientras lloraba y para utilizarlo en su contra. En el video, se lo escucha al niño decir: Papi: ¿por qué mamá dice que vamos a ir todos presos?.

