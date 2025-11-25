Hay dos muertos: qué pasó en el accidente de la Ruta 2 y a dónde se dirigía el micro que volcó

Un grave siniestro vial tuvo lugar durante la mañana de este martes en la provincia de Buenos Aires y al menos dos personas murieron tras el vuelco de un micro sobre el cantero central de la Ruta 2. Además hay 15 heridos.

La unidad de transporte tipo chárter trasladaba a un numeroso contingente de personas hacia la ciudad de Mar del Plata para asistir a una jornada de gestión política, situación que derivó en un amplio despliegue de los servicios de emergencia y la cancelación de la actividad oficial prevista.

Cómo ocurrió el siniestro vial

El incidente se produjo alrededor de las 8 de la mañana a la altura del kilómetro 325 de la autovía 2. El lugar del hecho se ubica en las cercanías de la localidad de General Pirán, dentro de la jurisdicción del partido bonaerense de Mar Chiquita. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor del rodado perdió el control de la unidad.

El rodado de la empresa Turismo New Bus quedó tendido sobre su lateral derecho en el cantero central de la autovía 2, a la altura del kilómetro 325 Aubasa

Las primeras imágenes difundidas desde el lugar muestran al colectivo tendido sobre su lateral derecho en el espacio que divide ambos carriles de la ruta. El vehículo pertenece a la empresa Turismo New Bus y llevaba a bordo alrededor de 56 personas al momento del vuelco. La posición final del transporte complicó las tareas iniciales de evacuación y requirió la intervención inmediata de equipos especializados para asistir a las personas que quedaron atrapadas dentro de la estructura metálica.

Personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se dirigió a la zona para cumplir con los protocolos. Los agentes tienen la tarea de realizar el test de alcoholemia al conductor del micro para determinar si existía alguna sustancia en sangre al momento de la maniobra que terminó con el vehículo volcado.

El estado de salud de los pasajeros y el operativo de rescate

En el sitio trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de General Pirán y de Coronel Vidal para realizar las maniobras de extracción de los damnificados. A este esfuerzo se sumaron ambulancias de la empresa Aubasa, concesionaria a cargo de la administración de la autopista, junto con servicios de Seguridad Vial de la provincia.

Los reportes iniciales indican la existencia de múltiples heridos con distinto grado de consideración. Varios pasajeros sufrieron lesiones de gravedad y requirieron su derivación inmediata a centros de salud de Mar del Plata. Entre los casos más críticos, fuentes consultadas por LA NACION confirmaron el ingreso de un paciente en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”.

El material informativo preliminar señala consecuencias fatales producto del impacto, con el reporte de al menos dos personas fallecidas, aunque los equipos de rescate continúan sus labores en el kilómetro 325 para asegurar la atención de todos los ocupantes del chárter.

Cuál era el destino y el motivo del viaje

El colectivo partió desde la zona oeste del conurbano bonaerense antes de sufrir el siniestro en el tramo final de su recorrido. Desde la empresa Aubasa confirmaron que los pasajeros son ciudadanos provenientes de las localidades de Moreno, Morón y Ciudadela y tenían como destino final la ciudad de Mar del Plata.

El objetivo del traslado era la participación en un acto político encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Las personas a bordo del micro asistirían al Encuentro de Hábitat Popular organizado por el mandatario provincial. A raíz de la gravedad del hecho ocurrido en Mar Chiquita, desde el Gobierno bonaerense comunicaron la decisión de suspender el encuentro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Valeria Musse.