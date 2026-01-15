Impactante choque en Lanús: dos motociclistas colisionaron de frente, se prendieron fuego y uno de ellos murió

Un impactante accidente fatal dejó un saldo de un muerto y dos heridos durante la madrugada de este martes en Monte Chingolo, Lanús, provincia de Buenos Aires. Dos motos que circulaban sin patente colisionaron de frente y provocaron una explosión que quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Las tres personas que viajaban -dos conductores y una mujer acompañante- fueron afectados por el fuego y uno de ellos falleció en el acto.

Según informó LN+, una de las motos era manejada por un hombre identificado como Álex Takach, de 21 años, quien está internado en estado grave con riesgo de muerte, mientras que el otro conductor murió en el acto. Según se pudo notar a través de las grabaciones, ninguna de las tres personas llevaba casco.

Además, una mujer, que viajaba de acompañante y fue identificada como Abigail, resultó herida y fue trasladada al Hospital Evita en estado reservado.

El accidente ocurrió alrededor de la 1 de la mañana en el cruce de la Avenida Donato Álvarez y Cazón. Tras la colisión, personas que se encontraban circulando por la zona asistieron a las víctimas del choque. Una de ellas se encargó de apartar a los implicados del fuego que se produjo tras el impacto. A su vez, arrojaron agua a las llamas para apaciguarlas y contactaron a los servicios de emergencia.

Un conductor aceleró en pleno centro de Lanús y atropelló a tres jubiladas

Dos meses atrás, otra tragedia vial sacudió a Lanús: un automovilista aceleró en pleno centro y atropelló a tres jubiladas que caminaban por un lugar donde no había senda peatonal. El conductor que lesionó de gravedad a las víctimas llevaba puestas ojotas en el momento del hecho y quedó detenido e imputado por lesiones.

Tal como informó LA NACION, el violento incidente vial tuvo lugar en el transitado cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen (exPavón) y 25 de mayo, a escasos metros de la estación de trenes del ferrocarril Roca de Lanús. El conductor, identificado por los medios locales como E.E.M., de 37 años, circulaba acompañado por un menor cuando embistió a las víctimas, que cruzaban la calle por un lugar donde no hay senda peatonal.