Javier Baños, abogado de las familias de Brenda y Morena, afirmó que no cree que “Pequeño J.” sea el único responsable

Javier Baños, abogado defensor de las familias de Brenda del Castillo y Morena Verri, dos de las jóvenes asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela, puso en duda que “Pequeño J.”, principal sospechoso del hecho, “sea el único responsable”. “Las familias nos mencionaron una multiplicidad de situaciones y tenemos muchas pruebas que aportar a la justicia”, anticipó.

“En 30 años de profesión nunca vi un caso así. Queremos descubrir qué pasó y actuar hasta las últimas consecuencias”, manifestó Baños. Sobre los autores del crimen, sostuvo: “No tienen perdón de Dios y merecerían la pena de muerte”.

“Si en este crimen hay una trama de narcotráfico, van a ver delitos de competencia ordinaria y delitos de naturaleza federal”, aclaró el lunes en diálogo con la prensa sobre los potenciales fueros para el desarrollo de la investigación.

Respecto a la búsqueda de justicia, señaló: "¿Cuál es la necesidad de resocializar a una persona que agarra a una nenita de quince años, le corta los dedos, la tortura y la mata? Es una maldad que supera la maldad del ser humano".

Consultado sobre las pruebas con la que cuenta el equipo de abogados defensores, Baños se desmarcó. “En este momento, hablar de pruebas sería imprudente. Hay que esperar el debate. Lo único que puedo comentarles es que conversamos con las familias durante dos horas y [Fernando] Burlando nos pidió conformar un equipo”, detalló.

En el cierre de sus declaraciones, el abogado redobló la apuesta. “Es tan tremendo lo que pasó que, si hay que dar un debate en el Congreso sobre el restablecimiento de la pena de muerte, con seriedad lo vamos a dar“, sentenció Baños.