La drag “la Queen” denunció que sufrió un ataque homofóbico en una plaza en Villa Real

La artista Drag Queen y activista LGBTIQ+ conocida en redes sociales como “La Queen” denunció haber sido víctima de un ataque de homoodio a plena luz del día en una plaza del barrio porteño de Villa Real. Tal como relató en su propia cuenta de Instagram, un hombre se acercó y le dio un golpe en la cara con la fuerza suficiente para sacarle un diente y provocarle varias heridas.

“Cuando caí al piso siguió pegándome mientras me decía ‘morite por puto’. Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme se escapó“, detalló la cantante oriunda de Fuerte Apache. En el mismo posteo adjuntó imágenes del lugar en donde ocurrió la agresión y del estado en el que la dejó la golpiza.

El posteo de "La Queen" en Instagram.

El hecho ocurrió este lunes feriado, entre las 12.40 y las 13, cuando la víctima salía de un gimnasio ubicado cerca de la plaza ubicada en las calles Bruselas y José Pedro Varela.

Finalmente, en el mismo posteo adelantó: “Hay testigos y la denuncia ya está hecha. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Estoy juntando plata para los antibióticos y lo más importante el tratamiento para el diente. Sepan que no me van a hacer tener miedo por ser homosexual. LO QUIERO PRESO POR INTENTO DE HOMICIDIO".

El ataque a Santiago Artemis

Hace poco menos de un año, el diseñador Santiago Artemis relató un violento ataque del que fue víctima. El influencer contó que fue insultado primero por dos hombres y luego atacado físicamente. Tuvo que ser atendido por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y luego trasladado a un centro de salud para que le suturaran la herida provocada por uno de los hombres en su pierna.

“Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 horas. No quería contar esto porque, además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada, gracias a Dios”, dijo en el texto que compartió en sus historias. Y continuó: “La homofobia todavía existe y gente mala, ni hablar. Pero estoy bien y agradezco a Salva LLoveras, que estuvo conmigo en este proceso”.

x Instagram.com/santiagoartemis

“A una parte de mí, le daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes estos días o para aplacar sus preocupaciones, si las tuvieran”, explicó y detalló: “Fui a buscar un pedido de comida a uno de mis restaurantes favoritos de la zona. Cuando llego, me empezaron a insultar dos chicos y me decían solamente palabras que tenían que ver con ser gay. Eso me pareció muy raro. Les juro que fue como viajar en una máquina del tiempo. Como una escena del 2004″.

Y continuó su relato: “Igualmente, yo ni bolas les di. Y creo que eso fue lo que hizo que uno me persiguiera. Pero igual yo no paré de caminar a mi propio paso. Y entonces, antes de entrar, en la puerta del restaurante, siento algo en la pierna. Pensé que era un pellizco; no lo tomé muy en serio. Cuando me senté, una pareja de turistas norteamericanos de setenta u ochenta años me pregunta si estoy bien. Les respondo que sí. Y ahí me señalan que estaba sangrando. Había un charco de sangre. Si muestro la foto, me rajan de Instagram".