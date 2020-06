La "manada" de Chubut: el juez tiene tres días para resolver el juicio abreviado

El juez Di Biase

RAWSON. Tras la audiencia de esta mañana, en la que escuchó al fiscal Fernando Rivarola, a los abogados de los acusados y a la propia víctima, el juez Marcelo Nieto Di Biase tendrá tres días para resolver si acepta la solicitud de juicio abreviado que involucra a los tres imputados en la causa conocida como "La manada de Chubut ", que consta de un cambio de carátula que permitiría a los acusados permanecer en libertad, aun condenados. Sería el final del proceso por el abuso sexual grupal contra una joven en una vivienda de Playa Unión, en septiembre de 2012, cuando la víctima tenía 16 años.

Durante la audiencia, la víctima dijo estar "conforme" con el acuerdo cerrado por la fiscalía y aseguró que su principal interés es "sanar" la historia .

La aplicación del juicio abreviado para el caso y la descripción de los hechos en el marco de un "desahogo sexual", dispararon una polémica nacional contra el fiscal Fernando Rivarola, que derivó la semana pasada en una presentación ante el Consejo de la Magistratura para avanzar con su destitución.

Di Biase tiene ahora tres días para resolver la situación de Luciano Mallemaci, Leandro del Villar y Marcelo Quintana, los tres acusados ahora por abuso sexual simple, y no por abuso sexual con acceso carnal, una figura más gravosa que implica una pena de prisión no excarcelable.

Tras la audiencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut emitió un comunicado en el que aseguró que la joven sintió "alivio" para poder darle "un cierre definitivo" al hecho. Según informó el Ministerio Público, la joven contó que "cuando comenzó la investigación [el fiscal] Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara, que cuando no quisiera seguir se lo informara, y nunca me sentí presionada".

La joven, según detalló la fiscalía, le dijo al juez: "El fiscal siempre me mantuvo al tanto del avance de la investigación, de cada una de las pruebas que se iban recolectando, y me explicaba cuan valiosas eran o no". Además, manifestó que fue asesorada jurídicamente por un tío abogado "quien me señaló que los términos del acuerdo eran correctos y entendí las diferencias entre las distintas calificaciones legales".

La audiencia

Tras la audiencia de la mañana, el fiscal aseguró que "la joven víctima ha estado presente de forma virtual, acompañada por una profesional de su confianza, habiéndole informado su voluntad al respecto".

En enero de 2019, una joven denunció en una publicación en las redes sociales, que fue violada por un grupo de jóvenes en una casa del balneario Playa Unión, de la ciudad de Rawson.

Según su relato, el hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2012, cuando tenía 16 años, en el marco de una fiesta. La denuncia tomó repercusión y la Justicia abrió una investigación de oficio. Cinco jóvenes fueron imputados el año pasado por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas".

La semana pasada, y tras varios meses de recabar pruebas, se conoció que Rivarola avanzó en la resolución de la causa al acordar un juicio abreviado con los imputados. Esto implica una pena menor y una aceptación de la culpa de los acusados. Rivarola también sobreseyó a dos de los imputados en una primera instancia. También hubo aceptación de la víctima, lo que es requerido por la ley.

En su dictamen, el fiscal modificó la calificación legal de "abuso con acceso carnal" por la de "abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas", y argumentó el pedido de juicio abreviado utilizando la definición "accionar doloso de desahogo sexual".

Según se explicó, la modificación de la calificación legal se debió a la falta de pruebas en el expediente, la dificultad de probar una violación siete años después. Una fuente calificada en los tribunales de Trelew aseguró que "la víctima no quiere afrontar un juicio y exponerse".

Rivarola anticipó la semana pasada los términos del acuerdo en cuanto al reconocimiento de los hechos, la pena a imponer y la reparación para la víctima. La audiencia se realizó a través de sistema de videoconferencia y todas las partes asistieron de manera remota, incluida la propia víctima, quien lo hizo acompañada por una psicóloga.

La causa se abrió el año pasado tras la denuncia de un colectivo de mujeres, que tomó la denuncia de la joven de las redes sociales e hizo público su descargo contra seis jóvenes de Rawson y Puerto Madryn, hijos de empresarios y vinculados con la política de Chubut.

Esta mañana, en el marco de la audiencia preliminar, Rivarola expuso ante el juez los alcances de la causa investigada desde principios del año 2019 y la imputación que pesa sobre los tres jóvenes. Detalló los alcances del acuerdo propuesto entre la fiscalía, la defensa de los imputados y la propia víctima para resolver el caso a través de la figura del juicio abreviado, como así también el pedido de sobreseimiento para una cuarta persona.

"El juicio abreviado es un mecanismo en el Código Procesal Penal de nuestra provincia que permite la resolución de una causa judicial sin llegar a un debate oral y público. Por medio de este instituto, los acusados reconocen su participación en los hechos que se les imputan, se fija una pena a cumplir y eventualmente una serie de pautas que deben ser observadas por los acusados", informó la Fiscalía.

La acusación presentada contra tres jóvenes, todos mayores de edad al momento del hecho, es por el delito de abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por dos o más personas en carácter de coautores.

Tras escuchar los planteos de las partes, en una audiencia que se extendió por tres horas, el juez de la causa se encuentra abocado a la resolución y cuenta con un plazo de tres días hábiles.