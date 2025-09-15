La Matanza: un hombre acusado de robarle a una mujer fue atado y arrastrado por vecinos en una camioneta

Un hombre, acusado de haber intendo robarle a una mujer, fue atrapado por vecinos de San Justo, partido de La Matanza. Antes de entregarlo a la Policía, lo ataron a una camioneta y lo arrastraron durante una cuadra.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron a LA NACION que personal policial lo identificó y que el hombre aseguró que no había robado nada y se trató de una confusión.

El hecho ocurrió este domingo, cuando vecinos atraparon a un supuesto ladrón en la intersección de las calles Montañeses y Charrúa, y lo arrastraron hasta Canadá y Charrúa.

Al llegar a la comisaría, efectivos identificaron al hombre y constataron que presentaba “lesiones leves” producto del arrastre que había sufrido instantes previos.

En su declaración, el acusado afirmó que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un hecho ilícito, motivo por el que decidieron atarlo a un vehículo y arrastrarlo. “Se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios”, precisaron las fuentes.

Tras la reunión que mantuvo con la Dra. Soggio, se dispuso iniciar IPP de oficio, y demás diligencias de rigor para esclarecer lo sucedido.

Antecedentes

Semanas atrás, un vecino advirtió que un adolescente había sido asaltado por un delincuente que le arrebató el celular y huyó en bicicleta en Zárate. Sin dudarlo, le dijo al joven que subiera a su auto y comenzó a perseguir al ladrón. Finalmente, logró interceptarlo y el chico pude recuperar su teléfono.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Antártida Argentina y la calle Paraguay. Las cámaras de seguridad del barrio captaron la secuencia. En las imágenes se observa el instante en el que un automovilista que circulaba por la zona notó el ataque al adolescente y decidió intervenir.

Frenó su marcha, abrió la puerta de su vehículo e hizo subir al joven que acababa de ser asaltado. Con él a bordo, comenzó una persecución que se extendió varias cuadras.

La secuencia terminó en el cruce de la calle 24 y Saavedra. El hombre estacionó su auto, descendió rápidamente y comenzó a correr detrás del sospechoso. Una vez que logró alcanzarlo, el delincuente quedó inmovilizado en el suelo hasta que llegaron los efectivos de seguridad que patrullaban la zona.

Tras ser alertados, efectivos de la policía bonaerense acudieron al lugar: lo redujeron formalmente, lo esposaron y lo trasladaron a la comisaría local.