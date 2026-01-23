La policía brasileña imputó a la abogada argentina detenida por gestos racistas

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó este viernes a la abogada e influencer argentina Agostina Páez por prejuicio racial y racismo luego de que se peleara con los empleados de un bar e hiciera gestos simulando a un mono, además de comentarios racistas.

La cuenta oficial de la policía lo anunció a través de X. “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma. La Comisaría 11ª de Policía (Rocinha) procesó a una mujer argentina por insultos racistas después de que hiciera comentarios racistas contra un trabajador brasileño en un bar de Ipanema, en la Zona Sur de Río de Janeiro", detallaron en una publicación.

También señalaron que la unidad concluyó la investigación el pasado jueves y remitió el caso al Ministerio Público. “Otra mujer argentina, amiga de la delincuente, también fue imputada por perjurio”, sumaron.

Páez se encuentra detenida desde el miércoles 14 de enero. Ese día la joven se encontraba en el bar Barzin Ipanema, en la Rua Vinicius de Moraes, cuando se desató una discusión por el pago de la cuenta. Tras la pelea, uno de los empleados revisó las cámaras de seguridad y vio que la Páez se retiró del local imitando a un mono, realizando sonidos y pronunciando la palabra “mono” de forma despectiva. Su detención se anunció luego de que dicho video se viralizara en redes sociales.

Páez, en tanto, sostuvo que la discusión ocurrió en un contexto de tensión donde se había sentido intimidada dentro del bar. Según la abogada, ella y sus amigas se acercaron al local y, al recibir la cuenta, vieron que les habían agregado consumos que no tuvieron. Páez denunció un intento de estafa.

“No nos dejaban ir, nos habían recargado tragos a cada una sin que los hayamos consumido o pedido. Nos empezamos a quejar, pero decidimos pagarles”, contó según un informe de LN+. Además, algunos empleados hicieron gestos obscenos hacia ella mientras se reían y las grababan.

“Comenzaron a tocarse sus partes íntimas, como insinuando que algo nos iba a pasar. Se reían y nos grababan”, señaló. Ayer se conoció una grabación de la cámara de seguridad del bar que muestra a sus trabajadores intercambiando comentarios contra la turista. En coincidencia con el relato que había dado la argentina, se ve a los empleados burlándose de la joven e incitando a una pelea.

Fue tras ello que ella sostuvo que tuvo una “reacción malísima”. La persona que la denunció declaró a la policía que Páez le profirió insultos racistas entre los que escuchó la palabra “negro” usada de forma despectiva.

Actualmente la joven tiene su pasaporte retenido y cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica mientras continúa el proceso judicial. Su defensa calificó la colocación de la tobillera como una “medida excesiva”, dado que Páez no tiene antecedentes y permanece a derecho. “Estoy pasando un infierno”, expresó ella.

Tras la imputación, el Ministerio Público de Río deberá definir si presenta cargos contra Páez o solicita el archivo del caso. En el Consulado argentino en Brasil confirmaron que le brindarán asistencia y acompañamiento, pero que no van a intervenir en el proceso judicial, debido a que es una causa que depende exclusivamente de la Justicia local. El delito de racismo prevé penas de entre dos y cinco años de prisión y no contempla la salida con fianza.

Quién es Agostina Páez

La joven argentina tiene 29 años y es abogada e influencer. Oriunda de Santiago del Estero, tiene 40.000 seguidores en Instagram y 80.000 en TikTok, aunque sus redes fueron desactivadas tras su detención en Río.

Antes del escándalo en Brasil, Páez ya había ganado notoriedad pública por un conflicto judicial vinculado con su padre, Mariano Páez, un empresario del transporte involucrado en causas de violencia de género, según consignó el diario local Info del Estero.

El empresario fue detenido el 10 de noviembre, acusado de agredir físicamente y amenazar a su expareja, la abogada Estefanía Budan. En diciembre, la jueza a cargo de la causa ordenó la excarcelación del hombre bajo estrictas condiciones, como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición absoluta de contacto con la denuncia y reglas de conducta.

La abogada e influencer presentó una denuncia contra Budan por hostigamiento, difamación y violencia digital, en representación de ella y su hermana. Según ella, su denuncia no tiene que ver con los hechos de los que fue acusado su padre -los cuales no presenció-, sino que se relaciona con su situación personal.

“Lo único que le pedía es que no publique cosas con el nombre de mi hermana porque ella va al colegio”, afirmó. También aseguró que Budan “decía que mi papá golpeaba a mi hermana” y que “hablaba de mi mamá fallecida, decía que mi papá la golpeaba”. Y sumó: “¿Yo qué culpa tengo de lo que haga mi papá? Yo no lo defiendo y que él pague lo que tenga que pagar”.