Los municipios buscan sumar tecnología para facilitar la participación de vecinos en la prevención del delito

La dueña de un local situado en una de las esquinas principales de la localidad bonaerense de Zárate observaba una actitud sospechosa de una persona que se encontraba cerca del comercio. Con una aplicación instalada por el municipio en su celular activó entonces una de las alarmas ubicadas en un poste de energía a pocos metros del lugar, que puede escucharse en un radio de tres cuadras. Esa acción disparó a la vez una notificación al Centro de Operaciones Municipal (COM) local, que tras evaluar la situación mediante cámaras de seguridad, se comunicó con la vecina y envió un móvil en forma preventiva, evitando la posibilidad de un ilícito.

Con el avance de la tecnología, distintos municipios en la provincia de Buenos Aires decidieron incorporar sistemas de participación ciudadana en la prevención del delito .

Uno de ellos es Ojos en Alerta, incorporado por primera vez en San Miguel, pero que ya llegó a más de 100 localidades en todo el país, San Isidro y Tres de Febrero entre ellas. Funciona a través de mensajes de WhatsApp que los vecinos envían al COM de su localidad para advertir de situaciones sospechosas o emergencias. Por su parte, Vicente López utiliza desde 2018 los denominados Puntos Seguros. Se trata de tótems distribuidos estratégicamente en distintas partes de la ciudad que son utilizados por los vecinos para dar aviso de delitos o situaciones sospechosas.

El COM de Zárate cuenta con ocho operadores las 24 horas Pilar Camacho

“Si está ocurriendo un suceso de violencia en el negocio u otro hecho, tocas el botón y automáticamente me mandan un mensaje o me llaman. Si no contesto, igual llegan agentes. También podes hacer sonar la alarma por una emergencia, incluso médica”, contó Yanina, propietaria de un negocio de ropa situado en Avenida Rivadavia al 800, en el centro de Zárate, en diálogo con LA NACION.

A modo de prueba, la mujer activó la alarma en presencia de LA NACION. Al instante recibió una llamada del COM y avisó que se trataba de una demostración. A su vez, los empleados de los distintos comercios salieron a la calle para saber qué había ocurrido. Fabio, dueño de una farmacia a una cuadra, se acercó hasta el negocio para preguntar si estaba todo bien. Eligió caminar, aunque por la misma aplicación podía conocer de antemano qué tipo de alarma se estaba disparando, médica o de seguridad, debido a que las personas que se encuentran dentro de un mismo rango pueden leer las notificaciones del resto de los vecinos.

Los vecinos pueden optar por activar la alarma silenciosa Pilar Camacho

“¿Qué es lo que nosotros queremos? Que suene la alarma. Que el tipo que está por hacer algún daño, el que está por entrar a algún lugar, el de con actitud sospechosa, se vaya. Porque sabe que va a sonar la alarma y va a venir un patrullero en minutos. Estamos en el rango de los tres minutos de respuesta", manifestó Juan Manuel Iglesias, secretario de Protección Ciudadana de Zárate.

“La alarma comunitaria no es solo una sirena, es una red organizada de vecinos conectada al centro de monitoreo para pedir ayuda rápida y participar en acciones de prevención. Es una herramienta de participación y de organización de los vecinos con afluencia al COM”, aseguró.

El sistema se comenzó a desarrollar a partir de demandas de vecinos por alarmas que habían sido anteriormente instaladas y que habían dejado de funcionar o habían presentado diversos problemas. En ese contexto, el municipio analizó distintas alternativas de participación vecinal y optó por replicar la experiencia que llevó a cabo la ciudad mendocina de Godoy Cruz. Las primeras alarmas se empezaron a colocar en los puntos de mayor concentración de incidentes.

“Los tenemos mapeados y el impacto fue muy bueno. Prácticamente no se volvieron a registrar hechos de inseguridad en esas zonas”, indicó Iglesias. En total se instalaron 33 alarmas desde 2023 y el objetivo es llegar a las 100 para fin de este año.

Una de las alarmas instaladas por el municipio Pilar Camacho

En paralelo, se impulsaron capacitaciones con los vecinos para enseñarles el uso de la aplicación, que cuenta con la opción de activar la alarma -que también puede ser silenciosa- para casos donde estén sufriendo un hecho ilícito u observando una situación sospechosa, propia o de un tercero. La app también cuenta con una opción para situaciones de emergencia y en el caso de las mujeres, aquellas que lo soliciten tienen incorporado un botón antipánico, instalado para situaciones de violencia de género.

Ojos en Alerta

En 2016 nació en San Miguel el programa Ojos en Alerta, un sistema de participación vecinal para la prevención del delito que solo necesita contar con la aplicación de WhatsApp descargada. Los vecinos ingresan en un acceso directo de la app que los lleva al chat con el centro de monitoreo correspondiente para dar aviso de una situación. Luego, cada municipio evalúa cómo responder para resolver el hecho planteado por el denunciante.

“Es un sistema solidario. Más del 80% de los mensajes de WhatsApp que recibimos en Ojos en Alerta son de personas que buscan ayudar a otros que no conoce. Eso es solidaridad. Lo que cambia con respecto al 911 es que si siento que alguien está por hacer algo, que capaz no me tendrá como víctima, mando un audio de 20 segundos y digo la situación que estoy viendo”, contó el creador del programa, Cristián Méndez, en diálogo con LA NACION.

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Según datos proporcionados por el municipio, en San Miguel se reciben actualmente 3000 alertas mensuales, un 80% de ellas de prevención. En cuanto a las estadísticas criminales, entre 2016 y 2024 la cantidad de casos de robo automotor pasó de 291 a 95, el robo motos bajó de 335 a 85 y los homicidios cayeron de 13 a 7.

Otro caso de la aplicación del sistema en San Miguel

El sistema ya es utilizado por más de un millón de usuarios en todo el país. Actualmente se encuentra en 103 municipios, no solo en provincia de Buenos Aires, sino también en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Chaco, Neuquén, Chubut y Catamarca. “Perseguir el delito es ir por detrás. Entonces no se baja el delito persiguiéndolo, se lo baja previniéndolo”, afirmó Méndez.

En la zona norte del conurbano

Uno de los municipios bonaerenses que comenzó a utilizar Ojos en Alerta es San Isidro. “El vecino comenzó a avisarnos de situaciones que antes, solo con el llamado al 911, no notificaba. En la actualidad, ante un hecho sospechoso, nos avisa y preventivamente vamos. De esta forma evitas que los ilícitos sucedan”, expresó el intendente Ramón Lanús, en diálogo con LA NACION.

Los mensajes de WhatsApp llegan al centro de monitoreo local, donde uno de los operadores -disponibles las 24 horas- recibe la información y la procesa. En el mismo espacio se evalúa la situación y se asignan los recursos que se requieran para resolverla.

El centro de monitoreo de San Isidro Soledad Aznarez

Durante una visita que realizó LA NACION al COM, un empleado de un local de comida envió un mensaje a través de Ojos en Alerta para advertir sobre una persona que se estaba comportando de manera agresiva con los clientes del lugar. En solo un minuto se asignó un móvil y en tres minutos la patrulla ya había llegado al comercio, donde los agentes procedieron a controlar la escena. En total, se reciben 30 notificaciones por día.

San Isidro también incorporó Ojos en Alerta

De acuerdo a datos proporcionados por el municipio de San Isidro, el robo en finca -una de las modalidades principales- cayó en 2025 un 34,19% en relación a 2024. A su vez, los escruches en finca bajaron un 11,45%, los hurtos en vía pública retrocedieron un 14,07% mientras que la sustracción de vehículo bajó un 63,46%. En términos generales, el delito descendió allí un 9,02% en comparación con 2023 y un 14,06% con relación a los datos de 2024.

“Si bien la seguridad es un área que le pertenece a la provincia, nosotros tomamos la decisión de hacer todo lo posible para que la gente viva más segura y para resolver los problemas con el fin de que haya menos delito”, aseguró el intendente Lanús.

Puntos Seguros en Vicente López

En el caso de Vicente López los vecinos pueden dar aviso también de un hecho ilícito o una situación de emergencia a través de los Puntos Seguros. Se trata de tótems instalados en todo el municipio que conectan directo al centro de monitoreo mediante un botón.

Los primeros Puntos Seguros se instalaron en Vicente López en 2018 Archivo

“El vecino oprime el Punto Seguro y se genera una carta en nuestro sistema de gestión de eventos, donde ya tenés la geolocalización y qué punto es. A su vez, se inicia un llamado telefónico, que lo atiende la línea de atención del COM. Después, el operador, de acuerdo a lo que la emergencia requiera, te asigna o no a un sector según sea la competencia del evento”, destacaron funcionarios municipales en diálogo con LA NACION.

La instalación de la primera estructura fue en 2018, en Ricardo Gutiérrez y Salta y en la actualidad ya existen 201. Todos los puntos están monitoreados por una cámara de seguridad, por lo que los operadores disponen de una visión de lo que está sucediendo al momento que la persona lo utiliza. De esa forma, evalúan qué tipo de recurso es necesario para resolver la situación.

Uno de los casos de éxito de Puntos Seguro en Vicente López

Un ejemplo del uso de esos puntos seguros se registró el 1° de enero de este año, cuando dos delincuentes intentaron robar en Villa Martelli a un hombre y una mujer. La joven se dirigió al Punto Seguro del lugar y lo activó. Al llegar el personal policial les hizo señas de auxilio y les señaló quiénes eran los sospechosos. Los ladrones quisieron fugarse, pero ambos fueron arrestados.

A su vez, el municipio cuenta con cámaras de seguridad incorporadas con inteligencia artificial. Están programadas para detectar situaciones sospechosas o irregulares, no solo en casos de delito, sino también, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Si un auto queda frenado en una avenida, la IA lo descubre y lanza una alarma que luego es evaluada por los operadores para conocer lo sucedido.

Así detuvieron a un hombre que robaba en el Cementerio de Olivos

En relación a hechos ilícitos, mediante el sistema el municipio capturó a un ladrón en noviembre de 2025 que robaba piezas de lápidas del Cementerio de Olivos. Las analíticas de la IA detectaron que un individuo había ingresado dentro del perímetro al saltar desde el paredón hacia la calle, sobre el ingreso peatonal de Pelliza. Tras la alarma, la Patrulla Motorizada le realizó un seguimiento y finalmente lo detuvo.

Fernando Bialuski