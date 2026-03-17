Mendoza: un joven de 19 años intervino en una pelea, recibió un brutal golpe y quedó inconsciente

Un joven de 19 años sufrió una brutal agresión tras intentar separar una pelea a la salida de un boliche en el departamento de Maipú, Mendoza. El hecho, que fue registrado por testigos a través de sus celulares, se produjo durante la madrugada del sábado pasado en las inmediaciones de un reconocido club bailable ubicado en la intersección de la calle Paso y el Acceso Sur.

De acuerdo con los testimonios tomados luego del incidente, la víctima había acudido al lugar para disfrutar de la noche junto a su novia y otra pareja de amigos. El conflicto se habría iniciado cuando un hombre, ajeno al grupo, intentó sobrepasarse con la novia del amigo de la víctima, según pudo saber el diario local El Nueve.

Brutal agresión a un joven en Mendoza

Esta conducta provocó una reacción inmediata y un intercambio de palabras que rápidamente derivó en forcejeos y trompadas. En este contexto, el joven de 19 años decidió intervenir para alejar a su amigo del conflicto.

En el video se puede apreciar cómo la víctima no adopta una postura para pelear ni espera ser atacado y recibe aun así un golpe de puño que lo deja en el suelo e inconsciente por varios minutos.

Los testigos señalaron además que el joven no recibió atención por parte del personal de seguridad privada del boliche ni de los efectivos policiales que se encontraban en las cercanías. La víctima debió ser retirada del lugar en el auto de la madre de su amigo. Tras el incidente, el padre del joven expresó su profunda preocupación.

“Lo podría haber matado”, sentenció en diálogo con el medio citado, mientras espera los resultados de los estudios para determinar si existen fracturas en los huesos del rostro.

Asimismo, la familia del joven calificó lo sucedido como un claro “caso de abandono de persona” y acusó al agresor de pegar “como si fuese un profesional”.

En ese sentido, afirmaron que iniciarán las acciones legales correspondientes para esclarecer el hecho e identificar al responsable. “No queremos que esta persona esté suelta por ahí”, señalaron.