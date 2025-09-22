Pampita recuperó “lo más valioso” que le habían robado de su casa en Barrio Parque

La modelo y conductora Carolina Ardohain, popularmente conocida como Pampita, recuperó los cuatro teléfonos que le habían sustraído durante un robo en su casa de Barrio Parque, en Palermo. En los dispositivos guardaba videos de su hija Blanca, fallecida en septiembre de 2012.

“Recuperamos cuatro teléfonos, un pasaporte y una autorización para viajar al exterior”, dijo a LA NACION el abogado de Pampita, Fernando Burlando.

Por la mañana, después de que se hiciera público el robo, Burlando había ofrecido una recompensa por los teléfonos que le habían robado a la modelo.

Los teléfonos fueron recuperados por Burlando después de que las personas que los tenían se pusieran en contacto con él.

“Primero, confirmar que ya tengo en mi poder los teléfonos. Todos los que hemos perdido familiares sabemos lo que es ver un video o escuchar la risa de esa persona que tanto amamos. Ese material para mí era muy importante”, sostuvo, muy emocionada, Pampita en el programa de streaming Rumis.

Llorando, agregó: “Son teléfonos muy viejos, no hay posibilidad de pasar el material a otro teléfono o bajarlos por una aplicación”.

Los teléfonos celulares estaban en una caja fuerte que fue sustraída por los ladrones que irrumpieron en la casa de Pampita.

“Si tenía una caja fuerte era para tener esos teléfonos. No soy una persona rica. No tengo dinero ahorrado. No sé la fantasía de la gente, lo que habrá pensado que había en mi casa. Lo único importante eran los teléfonos. Ayer recé todo el día. Le pedía a Dios, obviamente a mi hija”, dijo Ardohain, sin poder contener el llanto, en la citada entrevista.

Como informó LA NACION, los investigadores del caso, hasta el momento, no pudieron establecer cómo fue que los ladrones lograron cargar la pesada caja fuerte y sacarla de la propiedad en cuyo fondo tiene las vías del Ferrocarril Mitre.

Muy cerca de la vivienda hay una obra en construcción que, según los investigadores, pudo ser utilizada como punto de observación de los ladrones para establecer cuáles eran las casas de la zona cuyos propietarios estaban ausentes.

La emoción de Pampita al confirmar que recuperó los teléfonos robados. Fuente: La Casa Streaming

Los ladrones ingresaron en la casa de Pampita por el fondo de la propiedad. Burlando, también vecino de Barrio Parque, sostuvo que escaparon por el frente, con la caja fuerte.

“A Carolina le hicieron un desastre. Una familia no puede estar a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas en el recorrido donde ingresaron. Que entraron por atrás y salen por delante. Una parte de la banda entró por el lado de las vías y la otra parte, descaradamente, por la delante de la casa”, sostuvo Burlando en declaraciones al canal América.

Burlando cree que los delincuentes no se descartaron de las armas, sino que “se emocionaron” porque vieron que se podían llevar cosas, se olvidaron de las armas.

Noticia en desarrollo