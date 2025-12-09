Sur Finanzas: uno por uno, todos los clubes que allanaron por el vínculo con la financiera ligada a Chiqui Tapia

La causa que investiga el funcionamiento de Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia, derivó este martes en 33 allanamientos simultáneos ordenados por el juez Luis Armella del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, con intervención de la Fiscalía Federal Nº2, a cargo de Cecilia Incardona.

Propiedades de "Chiqui" Tapia

Los operativos comenzaron a las 4 de la madrugada de manera coordinada en distintos puntos de Capital Federal, el Conurbano y localidades del interior bonaerense, y estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, con apoyo del área operativa de la Dirección General de Inteligencia.

Claudio Chiqui Tapia y Julio Lopardo

Los procedimientos alcanzaron la sede de la AFA, predios de uso institucional, una extensa lista de clubes, el registro de oficinas administrativas, sedes sociales, joyerías y domicilios vinculados con dirigentes o prestadores de servicios.

Karina Milei y Chiqui Tapia en Paraguay Presidencia

Las instituciones allanadas integran el listado de entidades que poseen contratos con Sur Finanzas, ya sea en materia de patrocinio deportivo —como sponsor en la camiseta o en la cartelería— o mediante acuerdos financieros.

Los 33 allanamientos, uno por uno:

Autopista Riccheri y Enrique Fernández García s/n (Ezeiza) – predio de AFA

Viamonte 1366/72/76 (CABA) – oficinas vinculadas a AFA, Superliga y ProEnter .

. Libertad 150, 1° piso (CABA) – joyería vinculada a Club Deportivo Armenio.

Argentinos Juniors - Gavilán 2151 - Gutenberg 3050, Punta Arenas 1271, Tronador 41 y La Fuente 2075/2105 (CABA)

Gavilán 2151 - Gutenberg 3050, Punta Arenas 1271, Tronador 41 y La Fuente 2075/2105 (CABA) Deportivo Armenio - Ruta Provincial 26 y Quintana (Ing. Maschwitz, PBA)

- Ruta Provincial 26 y Quintana (Ing. Maschwitz, PBA) Acassuso - Alsina 428 (San Isidro, PBA)

Alsina 428 (San Isidro, PBA) Banfield - Alsina 535 (Banfield, PBA)

Alsina 535 (Banfield, PBA) Barracas Central - Luna 1211 (CABA)

Luna 1211 (CABA) Brown de Adrogué - Cerretti 868 (Adrogué, PBA) -

Cerretti 868 (Adrogué, PBA) - Defensores de Glew - Sarmiento 45 (Glew, PBA)

- Sarmiento 45 (Glew, PBA) Excursionistas - La Pampa 1376 (CABA)

La Pampa 1376 (CABA) Independiente de Avellaneda - Av. Mitre 470 (Avellaneda, PBA, Boyacá 470 (CABA) y Bochini 751 (Avellaneda, PBA)

Av. Mitre 470 (Avellaneda, PBA, Boyacá 470 (CABA) y Bochini 751 (Avellaneda, PBA) Los Andes - Av. Santa Fe 151, Portela 1630 e Yrigoyen 9549 (Lomas de Zamora, PBA) -

Av. Santa Fe 151, Portela 1630 e Yrigoyen 9549 (Lomas de Zamora, PBA) - Platense Zufriategui 2021 (Vicente López, PBA), Crisólogo Larralde 5195 (CABA) y Santa Marta 4118 (Benavídez, PBA)

Zufriategui 2021 (Vicente López, PBA), Crisólogo Larralde 5195 (CABA) y Santa Marta 4118 (Benavídez, PBA) San Lorenzo - Av. La Plata 1794 y Av. Fernández de la Cruz 2145 (CABA)

Av. La Plata 1794 y Av. Fernández de la Cruz 2145 (CABA) Temperley - Av. 9 de Julio 360 (Temperley, PBA)

- Av. 9 de Julio 360 (Temperley, PBA) Victoriano Arenas - Paso de los Burgos 82 (Lanús, PBA)

Paso de los Burgos 82 (Lanús, PBA) Deportivo Morón - Av. Hipólito Yrigoyen 1770 (Morón, PBA)

- Av. Hipólito Yrigoyen 1770 (Morón, PBA) Dock Sud - Alem 1255 (Dock Sud, PBA)

Alem 1255 (Dock Sud, PBA) Racing Club - Pje. Oreste Omar Corbatta y Mozart y Av. Mitre 934 (Avellaneda, PBA)

Pje. Oreste Omar Corbatta y Mozart y Av. Mitre 934 (Avellaneda, PBA) Super Liga Argentina de Fútbol - Olga Cossettini 771, piso 1 (CABA) -

- Olga Cossettini 771, piso 1 (CABA) - Club Atlético Recreativo Estrella del Sur - José Hernández 833 (Alejandro Korn, PBA)

Los investigadores continúan evaluando documentación secuestrada en los 33 puntos allanados, que incluye contratos, estados contables, computadoras, dispositivos electrónicos y registros financieros.

Claudio "Chiqui" Tapia hace la "V" de la victoria en la cancha de Deportivo Riestra, durante un partido contra Barracas Central Fotobaires / Facundo Morales

Las próximas medidas estarán orientadas a reconstruir el circuito económico completo de Sur Finanzas y su eventual conexión con dirigentes, intermediarios o empresas que operan dentro del ecosistema.