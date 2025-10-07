Qué dijo el fiscal del triple crimen sobre la foto de “Pequeño J” con Lara Gutiérrez, una de las víctimas

Adrián Arribas, fiscal de la causa por el triple crimen de Florencio Varela, brindó nuevos detalles sobre el caso, a medida que avanza la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. En diálogo con LN+, afirmó que la madre de Lara, se presentó este lunes para conocer nuevos avances mientras que Sabrina, la mamá de Morena, fue citada este martes a declarar en la Fiscalía de San Justo.

“Es parte de la causa y vino a interiorizarse de todo lo que estamos haciendo. No se le preguntó sobre la foto. No la citamos, vino. Vino, como cualquier persona tiene derecho a venir”, dijo sobre la mamá de Lara, a la vez que sumó que la mujer llegó acompañada por su representante legal, quien estuvo presente durante toda su estadía.

A pesar de afirmar que “las puertas de la Fiscalía están siempre abiertas”, diferenció: “Ya se había hablado para que la mamá de Morena viniera hoy”.

Adrian Arribas, fiscal del caso

Qué dijo el fiscal sobre la foto de Lara con “Pequeño J”

Consultado acerca de la foto de Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el fiscal fue contundente: “Está en el expediente”.

Se trata de una imagen que fue captada por una cámara de seguridad cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el, por ahora, coautor del crimen pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado circulaban por la avenida Rivadavia al 7100.

El fiscal también subrayó que, pese a la foto, no se anticipará la extradición de Valverde Victoriano desde Perú.

“Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano HANDOUT - Peru's National Penitentiary Ins

Gutiérrez y las otras dos víctimas, Morena Verri y Brenda del Castillo fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre pasado a las 21.30 cuando, en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Sus cuerpos aparecieron mutilados y enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela.

“Estamos trabajando, estamos investigando”, indicó Arribas sobre los prófugos y “El loco David”.

En cuanto a los teléfonos que incautaron, el fiscal anticipó que este lunes se reunió con personal de la Policía Federal, quienes están a cargo del procedimiento, para determinar cómo avanzar. “Tal vez, esta semana puedan tener alguna novedad”, deslizó.

La Policía Nacional de Perú, a través de la Dirección Antidrogas, dio detalles de la captura y detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” FERNANDO SANGAMA - EL COMERCIO PERU/ GDA

Quiénes son los tres prófugos

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Prófugo 1

“El loco David” o “El Tarta”. Tine 45 años y nació en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca sindicada como uno de los vehículos de soporte, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”. “Qué mirás?”, fue su respuesta. Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el sicario le pidió a Sotacuro que frenara. Detenido el auto, bajó y descartó todas las prendas embarradas en un contenedor de basura, apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

La principal duda que recae sobre la figura de “El Tarta” es si, además de familiar de “Pequeño J”, fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”. Tiene 39 años y nació en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

Prófugo 3

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del Volkswagen Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Tanto para “El Tarta”, “Papá” y “Alex”, se cree que abandonaron el país el mismo momento en el que lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.