Qué dijo el ministro de Educación de Mendoza sobre la chica atrincherada

Una alumna de 14 años generó pánico este miércoles en La Paz, Mendoza, cuando ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco y realizó al menos dos disparos. El incidente, que no causó heridos, finalizó luego de cinco horas de negociación, cuando la adolescente entregó el arma y la trasladaron al Hospital Santa Rosa, donde la evalúan psiquiatras y psicólogos.

¿Qué dijo el ministro de Educación sobre la alumna atrincherada?

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, aseguró que “no hay ningún registro en la ficha escolar” de la niña que indique que sufría bullying por parte de sus compañeros. En diálogo con Canal 7 de Mendoza, el ministro agregó: “Y si lo hubiese, se trabajaría con los profesionales adecuados. Hoy tenemos todo el abordaje de la provincia puesto en La Paz”.

García Zalazar también comunicó que las clases siguieron con normalidad en el resto de las escuelas de la ciudad. “Creemos que la escuela es el medio para que estos temas se charlen. Si la comunidad educativa sufre un problema de esta magnitud, hay que hablarlo ahí”, señaló.

El ministro señaló que se abordará el caso de manera interdisciplinaria, considerando aspectos de salud mental y la situación personal de la adolescente. “Son problemáticas que hay que abordar interdisciplinariamente. Tiene matices de salud mental y en otros de la persona. Ese abordaje hay que hacerlo con profesionales muy delicadamente. Cuando tengamos el diagnóstico y la conclusión de la situación, la daremos a conocer. No queremos apresurar ningún tipo de conclusión. Es una situación delicada en proceso con una menor”, sumó.

El estado de la alumna y su entorno familiar

La adolescente, que cursa segundo año, es hija de un policía que trabaja en San Luis, a quien le habría sustraído el arma reglamentaria. El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, familiar de la joven, describió a los padres como “destrozados” e incapaces de comprender lo ocurrido.

En declaraciones a LN+, el intendente Ubieta describió a la joven como alguien con “una personalidad más retraída, vergonzosa, que no sale mucho. No era conflictiva. Nos tomó de sorpresa”.

Las reacciones en la escuela

Una docente del establecimiento, Fabiana Montón, relató a Canal 7 de Mendoza que el resto de los alumnos “están asustados” y que “una niña convulsionó y está internada”. Montón también describió su encuentro con la adolescente atrincherada: “Le dije: ‘Si vos tenés un arma la llevamos a dirección, dámela’. No bajaba el arma. Llegué con ella a dirección, abrí y pedí que llamaran a la policía. El primer disparo fue conmigo y tiró al piso”.

La docente también describió a la alumna como “una niña más bien tímida” y afirmó que “nunca se quejó de sufrir bullying”.

Qué medidas se implementaron tras el incidente

Tras la entrega del arma, la policía trasladó a la adolescente al Hospital Santa Rosa, donde un equipo de especialistas en psiquiatría y psicología la evalúa. Los ministerios de Seguridad y Justicia, de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE emitieron un comunicado conjunto. En él solicitaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela, priorizando “la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

Según Tadeo García Zalazar, “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto. Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”, dijo a LA NACION.

Los presuntos motivos detrás del accionar de la menor

Aunque las razones detrás del accionar de la adolescente aún se desconocen, trascendió que la joven habría pedido a los gritos por una profesora de nombre Raquel y habría dicho que no se entregaría hasta que ella se presentara. De acuerdo con una fuente del medio Radio Regional que citó Diario Uno, la adolescente le apuntó a una profesora de matemática y le dijo: “¿Ahora tenés miedo?”.

Compañeros de la joven la describieron a medios locales como una adolescente muy callada, con pocas amigas y que en los últimos días fue vista “angustiada e incluso llorando”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.