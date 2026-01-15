El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, suscribieron un acta de entendimiento para culminar la construcción de la unidad de Marcos Paz. La administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entregará las llaves del nuevo recinto federal durante el primer cuatrimestre de este periodo anual para concretar el desalojo definitivo del terreno de la cárcel de Devoto.

Qué pasará con el terreno de la cárcel de Devoto una vez que cierre este año

La Agencia de Administración de Bienes del Estado gestionará la venta del predio de Devoto una vez que las celdas queden vacías. Esta entidad nacional asume la responsabilidad de la subasta de la superficie tras la salida de los internos y la posterior rezonificación del espacio.

Jorge Macri sostuvo que la finalización de la obra en Marcos Paz permitirá cumplir con el reclamo histórico de los vecinos para cerrar la cárcel de Devoto (X, @jorgemacri)

El plan original del año 2018 estipuló que los ingresos por esta transacción cubran los gastos de la nueva infraestructura carcelaria. La Ciudad de Buenos Aires aportó 70 millones de dólares para la construcción en Marcos Paz con la expectativa de recuperar esos fondos mediante la comercialización del solar de la calle Bermúdez.

Los residentes locales reclaman la clausura de la última prisión nacional en territorio porteño desde hace décadas. La transformación de estas hectáreas busca integrar el sector al tejido urbano del barrio.

Plazos y logística para el traslado de los detenidos

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) dispone de un lapso de 120 días para movilizar a los internos tras recibir el edificio nuevo. El operativo incluye a las 1400 personas que residen en el establecimiento de la zona oeste. La planificación también contempla el traslado de quienes ocupan calabozos en comisarías y alcaidías porteñas.

El avance de las obras de la nueva cárcel de Marcos Paz

La futura prisión cuenta con un cupo total para 2240 plazas en un predio de 80 hectáreas. Las autoridades exigen que las medidas de seguridad y los pabellones funcionen de forma óptima antes de iniciar las mudanzas. Jorge Macri recorrió las instalaciones este miércoles y aseguró que el complejo de Marcos Paz está casi listo para su uso.

Cómo se financió la obra en Marcos Paz

El Complejo Penitenciario Federal V demanda una inversión total de 130 millones de dólares. El Gobierno Nacional aportó 60 millones de dólares a través del Ministerio de Justicia entre los años 2018 y 2019. El resto del capital proviene de las arcas de la Ciudad de Buenos Aires.

El acta de entendimiento incorpora la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19 en Ezeiza. Estas estructuras en la Unidad 19 y en el Complejo IV sumarán 400 vacantes adicionales para internos permanentes.

El complejo penitenciario en Marcos Paz tendrá disponibilidad para alojar a 2240 internos GCBA

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el funcionario porteño Horacio Giménez validaron estas condiciones bajo los parámetros de protección actuales. La Legislatura de la Ciudad aprobó en noviembre la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS).

Cuál fue el conflicto político que demoró los trabajos

La construcción del penal se detuvo en marzo de 2020 por diferencias entre las administraciones nacional y local. El recorte de la coparticipación federal del 3,5% al 1,4% tensó el vínculo entre el anterior presidente y el jefe de Gobierno de aquel periodo. El conflicto escaló ante la Corte Suprema de Justicia mientras la obra permaneció estancada.

En diciembre de 2024 la fuga de 17 presos en Liniers reavivó la discusión pública sobre la falta de plazas. El sistema carcelario propio de la Ciudad busca ahora un estándar de eficacia. El traspaso de la unidad de Marcos Paz a la órbita nacional ocurrirá antes del 30 de abril.

