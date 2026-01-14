en vivo
Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a pedradas durante la madrugada
Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa de Villa Santa Rita, en la ciudad de Buenos Aires, con piedras durante esta madrugada. La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) contó que una oficial, parte de su consigna policial nocturna, redujo al agresor de 34 años.
LA NACION
