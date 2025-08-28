Qué pasó con la mamá de Ayelén Paleo

En una serie de allanamientos simultáneos realizados, Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue detenida por formar parte de una red de trata de personas. La investigación se inició tras una denuncia en noviembre de 2024 y doce mujeres, de entre 22 y 45 años, fueron rescatadas durante los operativos.

La detención de la madre de Ayelén Paleo

La madre de Ayelén Paleo fue arrestada en una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires tras ser acusada de integrar una organización dedicada a la trata de personas, que operaba en que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Durante el allanamiento en su domicilio, la Policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y rescataron a 12 víctimas.

Elizabeth Rodrigo, la madre de Ayelén Paleo, fue detenida

Según fuentes policiales, la investigación se inició a partir de la denuncia de una mujer que fue captada con la promesa de un empleo como personal de limpieza. Los investigadores constataron que la organización tenía nexos en Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

El funcionamiento de la red de trata de personas

La banda delictiva entregaba a las “trabajadoras” un celular cuyo número de teléfono se cambiaba cada diez días para evitar su localización por las autoridades. Además, las mujeres eran obligadas a comprar un book de fotos por un valor de 90 mil pesos. Este material se difundía en páginas web de ofrecimiento sexual controladas por los delincuentes, quienes gestionaban las citas con las víctimas.

El parte policial al que accedió Noticias Argentinas indica: “La organización movilizaba a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”. Las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre por montos que rondan los $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

Otros arrestos vinculados a la red de trata

Además de Elizabeth Rodrigo, en la provincia de Buenos Aires se imputó a Claudia Noemí Aroca, de 40 años. También se detuvo a Noelia Macarena Lacuadra, de 29 años, quien desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, y a Noelia Elizabeth Ávalos, de 42 años, que también es una sospechosa del caso.

Ayelén Paleo

Ayelén Paleo se alejó de los medios y ahora se dedica al Real State

Ayelén Paleo, exfigura mediática recordada por su participación en Bailando por un Sueño y diversos escándalos, dio un giro radical a su vida y se alejó de la farándula hace tres años en busca de “tranquilidad y paz”. En diálogo con LA NACION, reveló que ahora se dedica al mundo del real estate junto a su hermano, un emprendimiento que la apasiona y le permite conectar con la gente: “Me considero buena en el servicio de asesoramiento y en guiar a las personas durante el proceso de elección de lo que buscan”. Además, tiene una escuela de baile, para combinar sus pasiones. “Mi objetivo jamás fue entrar a un Bailando... Por supuesto que me lo ofrecieron y lo acepté”, dijo sobre su paso por el programa de Marcelo Tinelli.

