Qué pasó en el juicio de Julieta Prandi a su exmarido hoy, viernes 8 de agosto

El juicio que se lleva adelante contra Claudio Contardi, el exmarido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia psicológica, ingresa este viernes en la etapa de alegatos de las partes y la fiscalía. Se estigma que el veredicto se conocería la semana próxima.

Durante la jornada del jueves declararon testigos convocados por la defensa, entre ellos, el jefe de seguridad del barrio privado donde vivieron el acusado y la denunciante, y se escucharon testimonios que apuntaron a la rutina de la pareja en el barrio de Escobar, con referencias a controles de ingreso, paseos con mascotas y movimientos cotidianos. Sin embargo, el testimonio de una psicóloga sustentó la posición de Julieta Prandi y se convirtió en un testimonio clave.

Juicio de Julieta Prandi a su exmarido

En su informe Bárbara Tomasicci, perito psicóloga que evaluó a Prandi hace tres años, concluyó que la modelo y conductora fue víctima de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial con el fin de ejercer daño psíquico. Aunque no entrevistó a Contardi, porque se negó, sostuvo que no hubo indicios de mendacidad en el relato de Julieta.

Rechazaron la prisión preventiva

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana desestimó el jueves el planteo formulado por el abogado Javier Baños, integrante del equipo legal de Julieta Prandi, para que Claudio Contardi quedara detenido durante el juicio en su contra por abuso sexual, violencia psicológica y amenazas.

Contardi saliendo del juzgado de campana

La solicitud había sido presentada para “evitar que Contardi no asista al juicio” y ante “un posible riesgo para Julieta y sus hijos”.

La defensa de Prandi también pidió que se extremen las medidas de seguridad para proteger a la actriz y a su familia, y que se garantice la comparecencia del imputado en la próxima jornada. Además, solicitó una prohibición de acercamiento.

Por su parte, la defensa de Contardi consideró que la medida era improcedente, que el acusado siempre estuvo a derecho y que no existe riesgo procesal. “Hoy incluso llegó antes que yo”, argumentó su abogado.

Qué dijo el jefe de seguridad del barrio privado

Ángel Orlando Peloso, jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, en Escobar, donde vivieron Prandi y Contardi, declaró como testigo de la defensa. Dijo conocer a ambos por su trabajo en el lugar desde hace 25 años. Según su testimonio, Prandi entraba y salía con el esposo o en remises o taxi, y a veces caminaba y paseaba las mascotas, como todos los vecinos.

Aseguró que nunca vio nada raro en los controles de ingreso, que incluían revisión de baúles y registro de visitas. Aunque su relato no aportó elementos sobre los hechos denunciados, sí dejó en evidencia el nivel de control que existía en el entorno residencial.