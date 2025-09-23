Qué se sabe de las chicas desaparecidas en La Matanza

La investigación por la desaparición de tres jóvenes en el partido de La Matanza avanza con la pista de un video de seguridad como elemento central. Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en la localidad de La Tablada y desde entonces sus familias reclaman por su aparición.

Qué se sabe sobre la desaparición de las tres jóvenes

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre en la rotonda de una estación de servicio YPF, ubicada en el cruce de la calle Monseñor Bufano y la avenida Crovara, en La Tablada. Según la reconstrucción de los hechos, las jóvenes salieron del domicilio de Morena Verri cerca de las diez de la noche.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron el viernes 19 de septiembre

El último contacto se perdió durante la madrugada del sábado 20 de septiembre. A las tres de la mañana, los teléfonos celulares de las tres jóvenes se apagaron de manera simultánea. Desde ese momento, no hubo más comunicación. La denuncia por la desaparición fue radicada y el caso recayó en la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, bajo la carátula de “averiguación de paradero”.

Por qué podrían haber desaparecido

La principal línea de investigación que manejan las autoridades y que fue confirmada por los familiares se relaciona con la actividad de las dos jóvenes mayores de edad. Según fuentes de la investigación y testimonios de las propias familias, Brenda Castillo y Morena Verri eran trabajadoras sexuales.

La hipótesis sostiene que las jóvenes habían acordado un encuentro con un cliente en la estación de servicio. Presuntamente, esta persona les iba a entregar una suma de dinero que, según una versión, ascendía a 300 dólares para cada una. Esta información, declarada por uno de los familiares, es el eje sobre el cual trabajan los investigadores para intentar identificar a la persona que las recogió en la camioneta blanca.

Abuelo de la chica desaparecida

Cuál es la principal pista de la investigación

La clave de la investigación se encuentra en las imágenes de una cámara de seguridad de la estación de servicio. En el video, se observa a las tres jóvenes cuando suben a una camioneta blanca. Antonio, abuelo de una de las chicas, confirmó que las familias vieron la filmación en la comisaría de San Justo. “Sí, son ellas que suben”, afirmó en diálogo con LN+.

El problema principal para los investigadores es la calidad de la imagen. “Ven que la camioneta sale, pero no pueden captar la patente”, explicó Antonio. El vehículo, según su relato, se dirigió hacia la Capital Federal y pasó por la zona del Camino de Cintura.

La policía trabaja para reconstruir el recorrido del vehículo a través de otras cámaras de seguridad en la zona, aunque hasta el momento no se lograron avances significativos en la identificación del conductor o del dominio.

Qué dijeron los familiares de las jóvenes

Los familiares de las jóvenes expresaron su desesperación y organizaron una concentración en la rotonda de La Tablada para visibilizar el caso. Paula, madre de Brenda Castillo, declaró este lunes 22 de septiembre a Crónica: “Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena y después no supimos más nada”.

La mujer también mencionó la existencia de rumores sobre su posible paradero. “Hay testigos que dicen que podrían estar en una quinta en Canning o en la villa Las Antenas, en Lomas del Mirador. Pero las fuerzas de seguridad no nos dicen nada”, reclamó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.