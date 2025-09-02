Qué se sabe del ataque a la salida de un boliche en Tandil en el que murió una joven de 18 años

La investigación por el crimen de una joven de 18 años avanza con un detenido y pruebas clave que complican al principal sospechoso. El ataque a la salida de un boliche en Tandil conmocionó a la ciudad por su brutalidad y la aparente ausencia de motivos, mientras la fiscalía reconstruye los hechos para determinar las circunstancias exactas del homicidio.

Los detalles del crimen de Milagros Quenaipe

Una joven de 18 años, identificada como Milagros Andrea Pilar Quenaipe, murió tras recibir una puñalada en el cuello. El hecho ocurrió el domingo, poco antes de las seis de la mañana, en la intersección de las calles Rodríguez y Uriburu de la ciudad de Tandil.

Milagros Andrea Pilar Quenaipe murió a los 18 años tras recibir una puñalada en el cuello Redes

Quenaipe salía del boliche Sol Disco junto a un grupo de amigos, compuesto por tres amigas y dos varones. El grupo se encontraba en la vía pública porque asistía a una de las chicas, quien estaba descompuesta en el piso. En ese momento, un hombre se aproximó a ellos.

Según la primera versión de los testigos, el sujeto hizo un comentario a modo de pregunta sobre una cuestión musical que no terminaron de entender. Inmediatamente después, y sin discusión previa, el agresor apuñaló a uno de los muchachos del grupo y le provocó una herida leve. Luego, atacó a Quenaipe con una certera puñalada en el cuello.

La joven se desplomó en el lugar. Su muerte fue casi inmediata, producto de una importante pérdida de sangre. La lesión afectó vasos sanguíneos centrales. Ante esto, la justicia ordenó la realización de la autopsia para confirmar las causas del deceso.

La joven salía del boliche “Sol Disco” junto a un grupo de amigos Redes

Cómo fue la detención del sospechoso

El presunto autor del crimen fue identificado como Wilson Sánchez, un joven de 25 años oriundo de la provincia de Misiones. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron horas después del ataque en un domicilio particular.

Las cámaras de seguridad de la calle fueron una pieza fundamental para su captura. Los registros fílmicos documentaron el crimen y permitieron a los investigadores reconstruir el recorrido de la fuga del atacante. El video se convirtió en la principal prueba de la causa.

Gracias a este seguimiento, la policía localizó la vivienda donde Sánchez se refugió. El domicilio se ubica frente a la sede del Hospital de Niños de Tandil. El fiscal del caso ordenó su detención, que se concretó en ese lugar sin mayores incidentes.

El trágico suceso ocurrió en un boliche de Tandil Mauro V. Rizzi

Cuál es la principal hipótesis y qué pruebas tiene la fiscalía

El fiscal a cargo del caso es Damián Borean y la principal incógnita que plantea se centra en el móvil del crimen, ya que el ataque parece no tener una causa aparente. Los testigos, todavía conmocionados, aseguraron en su primera declaración que ninguno de ellos conocía al agresor. Afirmaron que no hubo discusión ni contacto previo con él antes del ataque.

La prueba central de la acusación es el video de las cámaras de seguridad que registraron la secuencia completa del ataque. A esto se suma el testimonio de los amigos de la víctima, quienes presenciaron el hecho y aportaron detalles clave.

Durante un relevamiento en las inmediaciones del lugar del crimen, la policía recuperó el que sería el arma homicida. Se trata de un cuchillo de cocina tipo serrucho, con la punta limada, que el agresor descartó durante su huida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.