La policía de la provincia de Córdoba localizó este martes a Tania Suárez en la zona de La Cumbre. Un vecino detectó a la mujer de 35 años en las cercanías del río San Jerónimo. La víctima permanecía desaparecida desde el domingo pasado tras un encuentro pactado por una aplicación digital. El estado físico de la mujer presentaba signos de violencia y desorientación temporal.

Qué se sabe del caso de Tania Suárez, la mujer que fue encontrada maniatada en Córdoba

Tania Suárez apareció con vida a 80 kilómetros del lugar donde pactó su cita inicial. Un habitante de La Cumbre vio a la joven boca abajo en la ribera del río. Sus manos lucían atadas con cinta de embalar. El testigo trasladó a la víctima hasta un cuartel de bomberos local para su asistencia inmediata. La mujer reside en el barrio Argüello Norte y trabaja como becaria de la Municipalidad de Córdoba.

Tania Suárez presentó signos de violencia y desorientación temporal tras permanecer desaparecida desde el domingo pasado

Los médicos del centro de salud constataron golpes en diversas partes de su cuerpo. El relato de la joven muestra baches de memoria y episodios de desconexión. Ella aseguró a los brigadistas que simuló su fallecimiento para detener la agresión. El bolso de la mujer estaba a poca distancia con elementos que los delincuentes utilizaron para inmovilizarla. Las fiscales Andrea Martin y Paula Kelm lideran las diligencias actuales bajo un estricto secreto de sumario.

El primer contacto y las señales de alerta por redes sociales

La joven conoció al hombre mediante la plataforma Facebook Citas. El domingo pasado pactó una reunión en un espacio verde de la capital cordobesa para compartir unos mates. Suárez envió un mensaje a su hija mayor apenas visualizó al individuo. Ella advirtió que el sujeto presentaba un aspecto diferente a las fotografías de su perfil digital. La descripción de la víctima comparó al hombre con la fisonomía del violador serial Marcelo Sajen.

Los intercambios de mensajes por la aplicación WhatsApp revelaron una situación de peligro progresivo. Suárez describió a su acompañante como una persona densa. La joven ingirió agua que le suministró el sospechoso y notó un sabor desagradable.

La gran distancia entre el punto de encuentro y donde fue encontrada finalmente

El registro de comunicaciones finalizó el domingo por la noche. Un texto dirigido a su hermana a las 22.30 decía: “Ya me llevan estos dos, que no sé quiénes son“. Los investigadores sospechan que terceras personas redactaron los últimos mensajes.

Las pistas del traslado y los vehículos bajo la lupa

El equipo de investigación analiza los registros de las cámaras de seguridad públicas y privadas del Cerro de las Rosas y el Parque Sarmiento. Un video del complejo habitacional de la mujer captó su ascenso a un Fiat Cronos color gris.

El dominio del rodado todavía no surge de las imágenes analizadas por los peritos del 911. La víctima mencionó durante sus momentos de lucidez un automóvil marca Audi del mismo tono. Los agentes cotejan estas versiones para identificar la ruta de escape del sospechoso.

Una experta en citas revela las alertas que se presentan y no todos quieren ver

Existe una contradicción sobre el punto geográfico del encuentro original. La joven mencionó el Parque Sarmiento pero también el Parque de las Naciones en sus diálogos previos. Las antenas de telefonía móvil aportarán datos sobre la ubicación exacta del dispositivo antes de su apagado total.

La familia formalizó la denuncia el lunes ante la falta de respuestas a las llamadas y mensajes. El teléfono móvil de la víctima permaneció fuera de servicio durante toda la búsqueda.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriela Origlia.