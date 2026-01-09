La Justicia Federal de Corrientes dispuso la prisión preventiva para un ciudadano venezolano interceptado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Ituzaingó. El sujeto, identificado como José F. P. V., intentó el cruce hacia territorio paraguayo sin los permisos migratorios correspondientes ni documentos de identidad válidos. Las autoridades judiciales vincularon al detenido con la estructura criminal denominada Tren de Aragua a partir de la revisión de registros internacionales suministrados por organismos de seguridad extranjeros.

Quién es el integrante del Tren de Aragua detenido en Corrientes

José F. P. V. es un presunto criminal de nacionalidad venezolana vinculado a la organización transnacional Tren de Aragua. Registra un amplio prontuario en el continente americano y las autoridades de su país de origen lo identifican como responsable de un homicidio intencional ocurrido en 2013 y por el porte ilegal de armas desde 2012. El detenido cuenta con una orden de captura vigente en Canadá por delitos de: amenazas y agresiones agravadas con armas blancas.

.José F. P. V. ingresó a la Argentina a través de un paso fronterizo no habilitado en la provincia de Salta

Su perfil criminal incluye una deportación desde los Estados Unidos en enero del año pasado tras su ingreso clandestino a ese territorio. Los registros de seguridad norteamericanos lo califican como un riesgo para la seguridad pública y advierten sobre su elevada capacidad de fuga. En su anatomía, el hombre porta cicatrices y tatuajes que los especialistas asocian a la simbología de las bandas carcelarias venezolanas.

Su presencia en la Argentina terminó con su aprehensión en la provincia de Corrientes cuando intentaba salir del país rumbo a Paraguay. Durante su estadía en prisiones estadounidenses, los peritos médicos descubrieron que el sujeto poseía un proyectil alojado en su zona abdominal.

Allanamiento contra la célula argentina del Tren de Aragua

También detectaron 20 marcas en su piel compatibles con heridas punzantes. El hombre atribuyó esas lesiones a su pasado servicio en las fuerzas armadas de Venezuela. Las agencias de inteligencia de ese país desestimaron esa versión al contrastar sus tatuajes con los códigos visuales de la banda criminal.

Cómo fue el operativo de captura en el puerto de Ituzaingó

La detención ocurrió el 20 de diciembre pasado en el muelle de control de la ciudad correntina. Los agentes de la unidad de patrullaje interceptaron al ciudadano venezolano cuando este pretendía abordar una embarcación. José F. P. V. presentó ante los uniformados un comprobante por el extravío de su documentación personal. Ese papel resultó emitido por la policía local apenas 24 horas antes de su captura.

El imputado presenta 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca y tatuajes asociados al Tren de Aragua

El imputado relató a los efectivos que ingresó al país por la frontera de Salta a través de un sendero no habilitado. En su declaración, omitió cualquier registro ante la dirección de migraciones. El sospechoso también mencionó una estancia previa en Puerto Iguazú. Allí resultó “víctima de un robo de todas sus pertenencias”, según su propio relato.

El magistrado federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda analizó los riesgos procesales y dictó un arresto cautelar por un lapso de 45 jornadas. La fiscal Tamara Pourcel lidera la investigación con la asistencia de los auxiliares Juan Martin Mariño Fages y Nicolás Marquevich. Los funcionarios ordenaron la toma de huellas dactilares para verificar la identidad real del sujeto mediante el contacto con el consulado venezolano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Gabriel Di Nicola.