Quién es Florencia Ibañez, la mujer detenida por el triple crimen de Florencio Varela

El perfil de Florencia Ibañez, la séptima arrestada por el asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, quedó en el centro de la escena judicial tras su captura este lunes. La detención de la mujer de 30 años ocurrió a la salida de un canal de televisión en Palermo, en el marco de la investigación que expuso una compleja red criminal.

Quién es Florencia Ibañez, la séptima mujer detenida por el triple crimen

Florencia Ibañez es la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los hombres clave en la logística del triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La acusación formal contra ella se centra en su presunta colaboración con la fuga y el ocultamiento de su tío.

Los investigadores creen que la joven ofreció soporte logístico a Sotacuro, quien habría participado en el traslado de las víctimas hasta la vivienda donde las ejecutaron.

La detención se produjo este lunes a la salida de un canal de televisión en Palermo

La sospecha se consolidó porque Ibañez se encontraba junto a su tío en la ciudad fronteriza de Villazón, Bolivia, donde él se escondió tras el hallazgo de los cadáveres. Su captura se produjo días después del arresto de Sotacuro Lázaro, lo que refuerza la hipótesis de su participación en la red de encubrimiento.

Cómo fue la detención en Palermo

El arresto de Ibañez se produjo este lunes por la tarde en la puerta de los estudios del canal A24, en el barrio porteño de Palermo. Ella acababa de ofrecer una entrevista televisiva. Un operativo conjunto entre efectivos de la Policía de la Ciudad, la Policía Bonaerense y agentes de la DDI de La Matanza la interceptó a la salida.

La mujer de 30 años se entregó en compañía de su abogado, Guillermo Endi. El letrado declaró a la prensa presente en el lugar: “Presumíamos que esto podía pasar. Siempre estuvo dentro de las posibilidades. Ella va a entregar todo. Es inocente”.

Fue localizada junto a Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad boliviana de Villazón Gentileza

La conexión con Víctor Sotacuro, su tío capturado en Bolivia

Víctor Sotacuro Lázaro, tío de Florencia Ibañez, es una pieza central en la investigación. Las cámaras de seguridad lo registraron la noche del crimen a bordo de un vehículo de color blanco, vehículo que presuntamente utilizó para trasladar a las tres jóvenes a la “casa del horror” en Florencio Varela.

Tras el hallazgo de los cuerpos, Sotacuro se fugó a Bolivia. Se ocultó en un hostal en Villazón. La policía local, en coordinación con las fuerzas argentinas, lo capturó días después. Su sobrina estaba con él en ese momento, lo que la implicó directamente en la maniobra de fuga.

Los investigadores creen que la joven de 30 años ofreció soporte logístico a su tío Captura

Quiénes son los otros implicados en el caso

La investigación expuso una organización criminal liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano conocido como “Pequeño J”. Él es el principal prófugo y está señalado como el autor intelectual de los asesinatos. La justicia presume que “Pequeño J” tiene vínculos con “Los Pulpos”, una violenta banda narco de Perú que busca expandir sus operaciones en el Bajo Flores y Florencio Varela.

La lista de prófugos incluye también a Miguel Ángel Ozorio, ladero de “Pequeño J”; a un sujeto apodado “El Rengo Nico”, y a una cuarta persona cuya identidad permanece reservada.

El prófugo "Pequeño J" es el presunto autor intelectual de la masacre

Entre los detenidos, además de Ibañez y Sotacuro, se encuentran:

Ariel Giménez: Un joven de 29 años acusado de cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las víctimas. Su arresto se logró gracias a una vecina que entregó una pala y un pico que él le había pedido guardar.

Un joven de 29 años acusado de cavar el pozo donde enterraron los cuerpos de las víctimas. Su arresto se logró gracias a una vecina que entregó una pala y un pico que él le había pedido guardar. Andrés Maximiliano Parra y Iara Ibarra: Una pareja detenida mientras limpiaba manchas de sangre en la escena del crimen.

Una pareja detenida mientras limpiaba manchas de sangre en la escena del crimen. Magalí Celeste González Guerrero: Sospechosa de estar presente en la casa durante los asesinatos.

Sospechosa de estar presente en la casa durante los asesinatos. Miguel Ángel Villanueva Silva: Considerado el principal apoyo de “Pequeño J” en la Argentina para la comercialización de tusi, la llamada cocaína rosa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.