“Quiero arreglar algo con el pibe”: los mensajes que, según la familia de Tapón, le envió el árbitro Paniagua para extorsionarlo

El joven acusado de agredir a un árbitro en un torneo de fútbol amateur en la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda, fue hallado anoche muerto de un disparo luego de que se lo imputara por la tentativa de homicidio. Los investigadores apuntan a un suicidio pese a que aún no se halló el arma, informaron hoy fuentes policiales y judiciales. En el medio de la pesquisa, la familia del futbolista muerto aseguró que el árbitro intentó extorsionarlos .

Williams Alexander Tapón, que tenía 24, había sido acusado del delito de “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo” -un delito que prevé de 10 a 15 años de prisión-, en perjuicio del árbitro Cristian Ariel Paniagua, de 36, quien fue agredido a trompadas y patadas cuando dirigía el último sábado un partido de fútbol de un torneo amateur en el complejo deportivo “Estación 98″, ubicado sobre la avenida Mitre al 3900 en esa localidad Avellaneda, al sur del conurbano bonaerense.

El cuerpo de Tapón fue hallado anoche cerca de las 22 con un disparo en la región parietal, en terrenos del ferrocarril Roca, sobre las calles General Paz al 1200 y Heredia, de la localidad de Gerli, a pocos metros de su vivienda.

En medio de la conmoción, los familiares del futbolista muerto, aseguraron que fueron contactados por Paniagua quien les habría pedido $300 mil para no radicar la denuncia policial.

En los mensajes, que presuntamente envió el árbtitro, se puede leer:

“Hola, Maxi, ¿cómo estás? Soy el árbitro del sábado”

“Necesito hablar con Williams antes de que esto explote más de lo que ya está”.

“Si quiere arreglar las cosas por las buenas, que me hable”.

“Si no, lastimosamente, va a estar la Justicia de por medio”.

“Ya está todo muy caldeado esto”.

“No sé quién subió el video. Se hizo viral”.

“Dale, máquina. Amigo, me pudo haber matado por un partido más o uno menos. ¿Te parece que sea así?”.

“No, compa, esto es un deporte. Creo que se re voló. Dale, lo más antes posible”.

“Porque me están apurando para hacer la denuncia y la verdad es que no la quiero hacer antes de hablar con él”.

El audio del árbitro con el que la familia del futbolista muerto denuncia extorsión

Según la denuncia público de la familia de Tapón, también existió un audio y un llamado telefónico en el que Paniagua les habría pedido $300 mil para no judicializar la situación.

En el audio que compartieron desde el entorno de Tapón no se escucha hablar de una suma, lo que se escucha es: “Yo te entiendo. Entiendo por qué yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

“Te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”, se escucha a un hombre decir en el mensaje de voz.

Para la familia, la supuesta extorsión ocurre cuando en el audio se escucha: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno el sábado y al final salió todo mal. Pero no es culpa tuya, ni del equipo, es de él”.

“Yo le doy hasta la tarde para que se comunique conmigo. Si no, a la tarde noche, ya voy a tener que ir a hacer la denuncia porque me está apurando el abogado”, cierra el audio.

LA NACION

Temas Seguridad