Después de cuatro meses de investigación, la Justicia estadounidense decidió retirarles los cargos a los cinco argentinos que, meses atrás, habían sido acusados de robar en el Dolphin Mall de Miami. “Son inocentes”, dijo el abogado que patrocina a todos los mendocinos en diálogo con LA NACION.

El letrado Roberto Castillo explicó que esa medida judicial significa que los sospechosos quedaron desvinculados antes de que se lleve adelante el proceso oral, por lo que el estado de Florida decide retirar la acusación contra los hombres. Durante la lectura de la resolución, que tuvo lugar días atrás, estuvo presente en Miami el abogado de los argentinos, que ellos presenciaron virtualmente desde Mendoza.

Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, enfrentaron entonces cargos por formar parte de un “esquema organizado para defraudar” y “hurto múltiple en tiendas”.

A fines de noviembre de 2025, los amigos, que estaban con visas de turistas en Estados Unidos, fueron arrestados acusados de haber cometido presuntos robos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del sur de Florida. Las detenciones se produjeron entonces después de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial en la zona, respondieran a denuncias por hurtos que provenían de algunos locales en los que habían estado los argentinos.

Retiraron los cargos a los cinco argentinos acusados de haber robado en el Dolphin Mall de Miami. Felix Mizioznikov

Los acusados estuvieron un tiempo detenidos en Estados Unidos hasta que, finalmente y mientras avanzaba la causa, la Justicia les dio el aval para regresar a la Argentina. A medida que avanzó la investigación contra los mendocinos, la fiscalía les quitó primero los cargos por el delito de organización criminal. Como última instancia, consideró que no habían robado y que, por lo tanto, eran inocentes. Para el abogado Castillo, lo que ocurrió con la detención de sus representados fue una “exageración policial”.

Qué dijeron los acusados en medio de la investigación

En una entrevista con Mediodía Noticias (El Trece), Rúa había resaltado que tanto él como sus amigos habían sido señalados por hechos que “no son ciertos”. “Quiero comunicarle a la sociedad que nosotros no robamos. No somos una organización delictiva. Ha habido una confusión que no supimos manejar”, afirmó días después de ser liberado. “No somos mecheros VIP; si alguien quisiera robar, no deja la tarjeta en cada negocio”, añadió entonces.

Xiccato, otro de los imputados, describió entonces cómo había sido la intervención policial: “Cuando pasábamos por un detector, sonó la alarma. Vino seguridad y la policía nos increpó. No entendía lo que me pedían ni lo que me preguntaban. Quizás ese fue el malentendido”. “No entendía lo que me decían porque me hablaban y me hacían preguntas en inglés“, dijo en una entrevista a Canal 7. “Me desenvolví mal ante la policía. Fue un problema de idioma. Jamás tuve un problema con la policía, ni acá ni en otros países”, agregó.

“Quisimos dar la cara y hablar para explicar que no somos ladrones, somos gente de bien, trabajadores. Muchos nos conocen y pueden dar fe de eso”, resaltó Zuloaga, en declaraciones citadas por el medio Uno, de Mendoza.