Sancionan a dos barras de Atlanta que atacaron a dos hinchas de Chacarita en Villa Crespo

El Ministerio de Seguridad porteño prohibió este miércolesel ingreso a estadios por cuatro años a dos barras de Atlanta que golpearon brutalmente a dos hombres y le robaron la camiseta de Chacarita a uno de ellos en Villa Crespo.

El hecho ocurrió el viernes 14, cuando un grupo de cinco amigos se encontraba en la puerta de un kiosco en la calle Ramírez de Velasco al 500, cerca de la esquina de la avenida Scalabrini Ortiz, alrededor de las 20.24.

Con total tranquilidad, los hombres charlaban y tomaban latas de cerveza en la noche previa al fin de semana. Uno de ellos tenía una camiseta de la Selección Argentina. El otro, una de Chacarita.

Habría sido el uso de la camiseta de este club, en el barrio del conjunto Bohemio que es su clásico rival, lo que motivó a dos hombres a interrumpir en la escena. Uno de ellos fue registrado desde el comienzo de la filmación porque se encontraba parado al borde de la vereda, mientras observaba a este grupo de hombres, aunque sin inmutarse.

Dos barras de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Tenía una remera azul y una mochila en su espalda y, por momentos, se desplazaba de un lado a otro de la vereda mientras miraba hacia un edificio lindante al kiosco. Se notaba que esperaba a otra persona.

Unos segundos después, un hombre de remera y gorra negra salió del edificio de al lado, giró y fue directo a pegarle una piña en la cara a una de las víctimas. Le dio una serie de golpes más hasta que los amigos de la víctima se abalanzaron sobre él para separarlos.

Fue entonces que se metió el hombre de remera azul y noqueó de un golpe a uno de los integrantes del grupo. El hombre que tenía la camiseta de la Selección Argentina persiguió al primer agresor de gorra y salió del plano de las cámaras de seguridad.

El segundo agresor, en tanto, golpeó al hombre con la camiseta de Chacarita y lo tiró al piso. Luego, mientras la víctima intentaba pararse, le pegó en la espalda. Su amigo continuaba inconsciente en el piso. Más tarde le robaron la camiseta de Chacarita. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad porteño, los agresores causaron lesiones graves a las víctimas.

Los detenidos Gastón Nicolás Lutzky y Martín Federico Lutzky Ministerio de Seguridad porteño

Personal de la Comisaría Vecinal 15-B arribó tras ser notificados de un hecho de robo y lesiones. Los dos agresores fueron identificados como Gastón Nicolás Lutzky y Martín Federico Lutzky, hermanos y barras de Atlanta.

Ante ello, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos aplicó la sanción máxima: 48 meses de prohibición de acceso a estadios deportivos y sus perímetros de seguridad. Es decir, cuatro años sin ingresar a las canchas.

Además, fueron incorporados a la Base de Antecedentes sobre Violencia en Eventos Futbolísticos de la Ciudad de Buenos Aires. La medida entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial porteño.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 intervino en la causa penal por los delitos de robo y lesiones, mientras que el Club Atlético Atlanta fue notificado de la resolución administrativa.