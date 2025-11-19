El DT de España habló sobre la Finalissima contra la Argentina y fue contundente
Luis de la Fuente se refirió al esperado encuentro contra el equipo que dirige Scaloni que se disputará en marzo del 2026 en Qatar
- 3 minutos de lectura'
Luis de la Fuente, entrenador de la selección de España, habló en conferencia de prensa tras el empate 2-2 contra Turquía que selló oficialmente la clasificación a la próxima Copa del Mundo a disputarse en el año 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
Los tópicos que abordó De la Fuente fueron variados, entre ellos, la expectativa de España para afrontar la Finalissima con Argentina en marzo de 2026. Es que el campeón de Europa y de América se verán las caras en la previa al Mundial, en un encuentro que tendrá lugar en el estadio de Lusail, Qatar, donde la Scaloneta consiguió la tercera estrella de su escudo.
“Lo próximo es el sorteo del Mundial, y a partir del 6 de diciembre ya empezaremos a preparar a los rivales. Es la época más intensa para nosotros”, explicó el DT español antes de adentrarse en lo que será el partido ante la Argentina. “En cuanto a la Finalissima nos hace mucha ilusión, pero la pena es que tienen que pasar cuatro meses hasta juntarnos de nuevo. Tenemos las bases del rival y será un partidazo. Es muy bonito para el fútbol español jugar esa final contra el campeón de América y del Mundo", destacó De la Fuente, quien no evadió la pregunta y elogió a la selección sudamericana.
De esta forma, los protagonistas comienzan a hacer mención a un partido muy importante para las dos selecciones en el período preparatorio para el Mundial. Esta última prueba de fuego aún no tiene fecha confirmada: al existir una ventana de fecha FIFA entre el 23 y 31 de marzo, se prevé que el 26 ó el 28 sea el día para que Argentina y España se vean las caras en Qatar.
Dicho enfrentamiento no solo eleva la vara para las dos selecciones, sino que servirá para conocer cómo está cada uno de los equipos de cara a la competición deportiva más importante del 2026, en donde la Argentina defenderá el título obtenido en el año 2022.
La Finalissima, anteriormente llamada Copa Artemio Franchi, se disputó, por primera vez con su nuevo nombre, el 1 de junio de 2022, cuando, por ese entonces, la Argentina goleó por 3-0 a Italia en el mítico estadio Wembley.
Cómo se clasificaron a la Finalissima
La Argentina obtuvo el pase a una nueva Finalissima por ser el campeón de la Copa América en 2024 -por segunda vez consecutiva- al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final, con gol de Lautaro Martínez. En aquel certamen, registró cinco victorias y un empate. Otro dato de impacto fue que convirtió nueve tantos y apenas recibió uno.
Por su parte, España, se consagró en la Eurocopa al vencer en la final a Inglaterra por 2 a 1 en la final disputada en el estadio Olímpico de Berlín. Con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, los dirigidos por Luis de la Fuente alzaron el trofeo y se ganaron el reconocimiento del continente europeo. En esta competición, la figura de Lamine Yamal fue determinante para conducir a la Furia Roja a una nueva conquista deportiva.
